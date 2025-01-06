القاضي: بات واضحاً بأن الأردن مستهدف بحراكات خفية من الخارج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال النائب مازن القاضي بأن الساحة الإقليمية تشهد منافسة شديدة على رقعة الشرق الأوسط لإعادة هيكلته وتشكيله بالمفهوم الجديد .
وبين القاضي خلال كلمة ألقاها تحت قبة العبدلي اليوم الإثنين أن معالم استهداف الأردن بحراكات خفية بات واضحاً ، حيث تحاول جهات متعددة تمرير مصطلح انعدام الثقة بين المسؤول والمواطن ، عبر أجندات خارجية لضرب الاستقرار الداخلي في الأردن .
وأكد بأن الأردن استطاع أن يحقق مصالحه الوطنية بروية وهدوء وتميز في المواقف ودقة ومصداقية جعلت منه حالة سياسية
فريدة ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .
MENAFN06012025000208011052ID1109058177
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.