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القاضي: بات واضحاً بأن الأردن مستهدف بحراكات خفية من الخارج

1/6/2025 5:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال النائب مازن القاضي بأن الساحة الإقليمية تشهد منافسة شديدة على رقعة الشرق الأوسط لإعادة هيكلته وتشكيله بالمفهوم الجديد .
وبين القاضي خلال كلمة ألقاها تحت قبة العبدلي اليوم الإثنين أن معالم استهداف الأردن بحراكات خفية بات واضحاً ، حيث تحاول جهات متعددة تمرير مصطلح انعدام الثقة بين المسؤول والمواطن ، عبر أجندات خارجية لضرب الاستقرار الداخلي في الأردن .
وأكد بأن الأردن استطاع أن يحقق مصالحه الوطنية بروية وهدوء وتميز في المواقف ودقة ومصداقية جعلت منه حالة سياسية فريدة ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .








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