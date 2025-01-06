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سوق شعبي جديد في عين الباشا

1/6/2025 5:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية عين الباشا الجديدة جمال الواكد الفاعوري بأن أحد المستثمرين استأجر قطعة أرض في منطقة "المخللات" في لواء عين الباشا لإقامة سوق شعبي جديد في المنطقة .
وبين الفاعوري لـ "الوكيل الإخباري" بأن السوق يشهد إقبالاً وحركة واضحة ، حيث يعرض الباعة بضاعتهم المختلفة في السوق من ملابس قديمة "بالة" وخضار وفواكه والعديد من المنتجات في هذا السوق .
وأضاف بأن البلدية تقيّم حالياً هذه التجربة ، حيث من الممكن أن يتم وقف الترخيص الممنوح لصاحب الاستثمار في حال تسبب هذا السوق بإزعاج سكان المنطقة المجاورة للسوق ، خاصة وأن السوق حالياً لا يحظى بموقف سيارات خاص .
ولفت إلى أن أيام دوام السوق الشعبي الجديد هي "الجمعة والسبت" فقط ، وهو ما يمنح الباعة فرصة عرض بضاعتهم بأسعار منافسة وفي متناول الجميع .








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