سوق شعبي جديد في عين الباشا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس بلدية عين الباشا الجديدة جمال الواكد الفاعوري بأن أحد المستثمرين استأجر قطعة أرض في منطقة "المخللات" في لواء عين الباشا لإقامة سوق شعبي جديد في المنطقة .
وبين الفاعوري لـ "الوكيل الإخباري" بأن السوق يشهد إقبالاً وحركة واضحة ، حيث يعرض الباعة بضاعتهم المختلفة في السوق من ملابس قديمة "بالة" وخضار وفواكه والعديد من المنتجات في هذا السوق .
وأضاف بأن البلدية تقيّم حالياً هذه التجربة ، حيث من الممكن أن يتم وقف الترخيص الممنوح لصاحب الاستثمار في حال تسبب هذا السوق بإزعاج سكان المنطقة المجاورة للسوق ، خاصة وأن السوق حالياً لا يحظى بموقف سيارات خاص .
ولفت إلى أن أيام دوام السوق الشعبي الجديد هي "الجمعة والسبت" فقط ، وهو ما يمنح الباعة فرصة عرض بضاعتهم بأسعار منافسة وفي متناول الجميع .
MENAFN06012025000208011052ID1109058176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.