المركزية تويوتا تدعو أطفال الأردن للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا الفنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لإثراء أحلام الأطفال ومخيلتهم في تصوّر مبتكر للمركبات ووسائل النقل، تدعو "المركزية تويوتا" أطفال الأردن ضمن إحدى الفئات العمرية الثلاث: 7 أعوام أو أقل، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا للتقدّم إلى مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا الفنية بنسختها الثامنة عشرة حتى 28 شباط 2025.



للاشتراك في المسابقة، يجب على الأطفال تعبئة طلب التقديم وإرفاق صورة عن العمل الفني في موعد أقصاه 28 شباط 2025 عبر هذا الرابط. وستختار لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الفنانين الفائزين بعد تقييم أعمالهم يوم 4 آذار 2025. وسيُعلن عن الفائز من كل فئة من الفئات العمرية الثلاث يوم 8 آذار 2025 خلال حفل الإعلان عن الجوائز الذي ستستضيفه "المركزية تويوتا" في معرضها في شارع مكة. سيحصل الفائزون بالمركز الأول من كل فئة من الفئات العمرية الثلاث على جهاز آيباد مع قلم "أبل" الذكي للأجهزة اللوحية، في حين سينال الفائزون بالمركزيْن الثاني والثالث من كل فئة على مجموعة من مستلزمات الرسم. وستُنافس الأعمال الفنية لأصحاب المركز الأول من الأردن الفائزين من دول أخرى في المسابقة العالمية التي ستقام في اليابان هذا العام، وسيحصل الفائز باللقب العالمي على جائزة نقدية.



وتعليقًا على ذلك، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية": "نتطلع لاكتشاف إبداعات الأطفال وهم يرسمون ملامح مستقبل النقل والمركبات بطرق مبتكرة وغير تقليدية، مستلهمين من أحلامهم أفكارًا قد تسهم في تصميم سيارات الغد. تعكس هذه المسابقة العالمية التزام تويوتا بدعم المواهب الفنية للأطفال، وتمكينهم من التعبير عن رؤيتهم للتنقل المستدام. نأمل أن تشهد نسخة هذا العام مشاركة واسعة من الأطفال من مختلف أنحاء المملكة".

