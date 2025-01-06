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مقتل سائحة إسبانية أثناء مداعبتها لفيل في تايلاند

1/6/2025 5:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتهت مغامرة سياحية في محمية طبيعية تايلاندية بمأساة، بعدما قضت سائحة إسبانية شابة إثر تعرضها لهجوم من فيل أثناء مداعبته.


وفقًا لما نشرته صحيفة "Metro" البريطانية، لقيت السائحة الإسبانية بلانكا أوجانجورين جارسيا، البالغة من العمر 22 عامًا، مصرعها عندما نطحها الفيل بنابه أثناء لعبها معه.

ووقع الحادث في محمية "Koh Yao Elephant Care & House"، وهي وجهة سياحية معروفة بجذب الزوار، خاصة من أوروبا.
ويعتقد الخبراء أن الفيل قد أصيب بتوتر نتيجة الضغوط الناجمة عن التفاعل المستمر مع السياح خارج بيئته الطبيعية، مما قد يكون السبب وراء سلوكه العدائي.

العين الاخبارية

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