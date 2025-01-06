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وفد اقتصادي أردني يزور الإمارات

1/6/2025 5:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يبدأ وفد اقتصادي أردني اليوم الاثنين زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لفتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة بين البلدين والاطلاع على تجربة حكومة دبي المتميزة في تنظيم مهرجان دبي للتسوق لمدة 30 عاما .
وحسب لغرفة تجارة عمان، اليوم الاثنين، يضم الوفد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ونائبه نبيل الخطيب وعضو مجلس الإدارة فلاح الصغيّر ونائب المدير العام بشار مقبل ومدير العلاقات العامة سالم العطيات.
ويسعى الوفد خلال الزيارة التي تستمر عدة أيام إلى للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالأردن، وسيعقد الوفد لقاءات مع رؤساء ومدراء غرف تجارية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة التابع لمكتب دائرة الاقتصاد والسياحة في حكومة دبي، فيما ستتخلل الزيارة توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة أبو ظبي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية .
وقال الحاج توفيق إن تنظيم الزيارة يأتي في إطار سعي مجلس إدارة الغرفة لوضع عمان على خارطة مهرجانات التسوق العربية، وإقامة مهرجان سنوي للتسوق في العاصمة عمان اعتبارا من صيف العام الحالي، والاستفادة من التجربة الإماراتية في تنظيم (مهرجان دبي للتسوق) الذي انطلق قبل 30 عاما، لجهة تنشيط الحركة التجارية والسياحية واستقطاب استثمارات وعلامات تجارية جديدة وإيجاد فرص عمل للشباب الأردني.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال 10 أشهر من العام الماضي 997 مليون دينار.









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