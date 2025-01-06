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مطالبة نيابية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين 50 دينارا

1/6/2025 5:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب النائب موسى الوحش بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري بما لا يقل عن خمسين دينارا.

وقال الوحش خلال إلقائه كلمة كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2025، اليوم الاثنين، إن هذه الزيادة تتناسب مع ارتفاع نسب التضخم.

وأضاف أن على الحكومة أن تكون جادة في مكافحة الفساد، داعيا إلى ضرورة تنفيذ قرارات قطعية ضد فاسدين واسترداد الأموال.

وأشار الوحش إلى أن العجز المقدر في الموازنة يزيد عن 3 مليار دينار، موضحا أن الحكومة بالغت في تقدير قيمة الإيرادات بالموازنة الحالية.


وبيّن أنه يجب إدارة المنح الخارجية بالشكل المطلوب في ظل الضعف والتشتت الحالي الذي أدى إلى إعادة بعضها لمانحيها بسبب عدم استخدامها وهدر انفاق بعضها.

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