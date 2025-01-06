كيف ترد علينا الكلاب عندما نتحدث إليها؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لطالما تساءلنا عن سبب ميل الكلاب رؤوسها عندما نتحدث إليهم، ولا يزال هذا السؤال يشغل بال الكثيرين، رغم أن أحداً لم يتوصل إلى تفسير قاطع لهذا السلوك. ومع ذلك، تشير دراسات إلى أن هذه الحركة قد تكون مرتبطة بالقدرة البصرية للكلب.



تعد الكلاب من الحيوانات الذكية عاطفياً، فهي تتمتع بقدرة فائقة على فهم لغة جسدنا والتفاعل مع نبرات صوتنا حتى وإن كانت دقيقة جداً. كما أن لديها قدرة على قراءة تعبيرات وجوهنا لفهم حالتنا العاطفية. تُظهر الدراسات أن الكلاب لا تقتصر على مراقبة حركات أيدينا، بل تتفاعل أيضاً مع تعبيرات الوجه، خاصة تلك التي تتعلق بالعواطف.

رؤية أفضل للوجوه

الدراسة التي أجراها ستانلي كورين في هذا الصدد، كشفت أن الكلاب تميل برؤوسها لتحسين رؤيتها لوجوهنا. يعتقد كورين أن الأنف والكمامة

التي تغطي الجزء السفلي من الوجه تمنع الكلب من رؤية الفم بالكامل، وهو جزء مهم من تعبيراتنا العاطفية. الفم بالنسبة للكلب يعد مؤشراً على مزاجنا، خاصةً عند ملاحظة ما إذا كانت أسناننا مكشوفة أم لا. وتذكر الدراسة أن 62% من أصحاب الكلاب أكدوا أن حيواناتهم الأليفة تميل برؤوسها عند التحدث إليها.

الكلاب ذات الكمامات الطويلة

وفقا للدراسة التي شملت 582 شخصاً، وجد كورين أن الكلاب ذات الكمامات الطويلة، مثل الكلاب السريعة (غريهوند)، أكثر ميلاً لهذه الحركة مقارنة بالكلاب ذات الكمامات القصيرة مثل الباغز والبولدوغ. حيث أشار 71% من أصحاب الكلاب ذات الكمامات الطويلة إلى أن كلابهم تميل رؤوسها أثناء التحدث إليها، بينما بلغت النسبة 52% فقط بالنسبة للكلاب ذات الوجوه المسطحة. من هذه النتائج، استنتج كورين أن ميل الرأس قد يكون مرتبطاً بتأثير الكمامة على قدرة الكلب على الرؤية بشكل جيد.

كيف تترجم إشارات كلبك؟

رغم أن غالبية الكلاب ذات الكمامات المسطحة تميل رؤوسها أيضاً، أشار كورين إلى أن هذا السلوك ربما لا يقتصر على الرؤية فقط. ربما يكون الكلاب يميلون رؤوسهم لأسباب أخرى، مثل تحسين سمعهم أو ببساطة لأنهم يدركون أن هذه الحركة تثير إعجابنا وتثير مشاعرنا. وقد يكون التفسير الأبسط هو أن الكلب يفعل ذلك لأنه يشعر بالارتباك أو يريد فهم ما نقوله.

قد تكون عيون الكلب الكبيرة مليئة بالتساؤلات، وأحيانًا قد يتساءل أصحاب الحيوانات الأليفة عن المعنى وراء النباح المستمر أو لغة جسده. على الرغم من عدم قدرتها على التحدث مثل البشر، تعبر الكلاب عن مشاعرها وأفكارها بطرق أخرى أكثر وضوحًا مما نتخيل. إذًا، هل من الممكن أن نفهمهم بشكل أفضل؟

الكلاب تعتمد بشكل كبير على لغة الجسد وتعبيرات الوجه والأصوات للتواصل. من خلال مراقبة هذه الإشارات، يمكننا فهم مشاعرهم بشكل دقيق، مما يساعد في تحسين علاقتنا معهم.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الفهم العميق لهذه الإشارات السلوكية يساهم في تقليل التوتر وتعزيز العلاقة مع الكلب. كما يساعد في تجنب سوء الفهم الذي قد يؤدي إلى مشاكل سلوكية.

علامات تعبيرية مهمة من الكلاب

آذان الكلب

تعد الأذنان من أبرز وسائل التعبير في الكلاب. عند رفعهما للأمام، يكون الكلب عادة في حالة تركيز واهتمام، بينما إذا كانت الأذنان منخفضتين أو متراخيتين، فقد تكون إشارة إلى الخوف أو التوتر.

هز الذيل

من أشهر طرق الكلاب في التعبير عن مشاعرها، حيث يشير الهز السريع إلى الفرح، بينما يشير وضع الذيل بين الساقين إلى الخوف أو الحذر. ولكن يجب أن نكون حذرين، فالهز الشديد للذيل قد يشير إلى العدوانية.

النباح

يمثل النباح أداة رئيسية للكلاب للتواصل. يمكن أن يكون النباح تعبيرًا عن الإثارة، التحذير من الخطر، أو مجرد طلب اهتمام. الاستماع بعناية لوتيرة النباح يمكن أن يكشف عن ما يحاول الكلب إيصاله.

العينان

العينان تحملان الكثير من المعاني. يمكن أن تكون النظرة المباشرة المتواصلة تعبيرًا عن التحدي أو العدوان، بينما تجنب النظر قد يكون دلالة على الخضوع أو الخوف.

وضعية الجسم

تُعد وضعية الجسم مؤشرًا قويًا على مشاعر الكلب. على سبيل المثال، الاستلقاء على البطن يعبر عن الراحة والثقة، بينما الوضعية المتوترة قد تشير إلى القلق أو العدوان.

التثاؤب

لا يرتبط التثاؤب دائمًا بالتعب، بل يمكن أن يكون علامة على التوتر أو الانزعاج في مواقف معينة.

اللّعق والعض

إذا لاحظت أن كلبك يلعق نفسه أو يعضها بشكل متكرر، قد يكون ذلك دليلاً على وجود مشاكل جسدية أو نفسية، مثل القلق أو الحساسية.

الارتجاف

يمكن أن يكون الارتجاف إشارة إلى البرد، الخوف، الإثارة، أو حتى الألم. لذا من المهم مراقبة هذه العلامة بعناية لتحديد السبب الحقيقي وراءها.

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