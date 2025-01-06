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الامن العام : مواطن يقتل ابنه ويصيب زوجته بالرصاص في الزرقاء

1/6/2025 5:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أقدم شخص مساء الأمس على إطلاق النار على ابنه وزوجته في محافظة الزرقاء، إذ نتج عن الحادثة وفاة الابن وإصابة زوجته، حيث تم نقل الوفاة وإسعاف المصابة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ووصفت حالتها بالمتوسطة.
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم من ضبط الجاني وبوشرت التحقيقات.








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