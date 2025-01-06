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(الهيئة الإسلامية): نفذنا 214ر9 مشروعا متنوعا خلال عام 2024 بتكلفة تجاوزت ال5ر73 مليون دولار

1/6/2025 5:01:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 1 (كونا) -- قالت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اليوم الاثنين إنها نفذت 214ر9 مشروعا متنوعا في المجالات الاجتماعية والتعليمية والتنموية والثقافية خلال العام 2024 في 56 دولة بتكلفة إجمالية تجاوزت ال5ر73 مليون دولار امريكي واستفاد منها أكثر من ستة ملايين شخص.
وأكد نائب المدير العام للاتصال المؤسسي بالهيئة إبراهيم البدر في تصريح صحفي أن هذه الإنجازات تحققت بفضل جهود فرق عمل الهيئة المكونة من 33 فريقا تطوعيا ومبادرة تضم 711 متطوعا إلى جانب العمل من خلال 15 فرعا داخل البلاد و11 مكتبا خارجها وبالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة محليا وعالميا.
وأضاف أن "الهيئة تعمل وفق رؤية استراتيجية تمتد إلى عام 2026 وتركز على بناء الإنسان وتمكينه بمختلف المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحسين الواقع المعيشي للمجتمعات الأكثر احتياجا".
وأوضح البدر أن الهيئة تمكنت من تحقيق نتائج على مستوى المشاريع الاجتماعية خلال العام الماضي اذ نفذت 276 مشروعا بتكلفة تجاوزت ال26 مليون دولار امريكي استفاد منها أكثر من خمسة ملايين شخص في 34 دولة تنوعت بين مشاريع إفطار الصائم والأضاحي وكسوة الشتاء والإيواء وترميم المنازل وزكاة الفطر وكفالة الأسر المتعففة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام والمشاريع الإغاثية وبناء المراكز الصحية وتجهيزها وتوفير الرعاية الطبية وإجراء العمليات الجراحية.
وبالنسبة للمشاريع التعليمية قال البدر إن الهيئة نفذت 102 مشروع في 21 دولة بتكلفة تجاوزت ال27 مليون دولار امريكي واستفاد منها 929ر46 شخصا من الطلبة والمعلمين والإداريين وتضمنت بناء وتجهيز المدارس وسدد الرسوم الدراسية وكفالة الطلبة والمعلمين وتوفير الحافلات المدرسية.
وأضاف أنه "في مجال المشاريع الثقافية أنجزت الهيئة 177 مشروعا بقيمة بلغت 810ر11 مليون دولار امريكي تضمنت بناء المساجد والمراكز الإسلامية والمؤتمرات العلمية وكفالة الدعاة ودعم مشاريع القرآن الكريم ومشاريع الشفيع استفاد منها 102ر58 شخص في 43 دولة".
وأكد البدر أن الهيئة تولي المشاريع التنموية ومشاريع التمكين الاقتصادي اهتماما كبيرا لدورها في نقل الفئات الضعيفة من دائرة المساعدات والحاجة إلى فضاء العمل والإنتاج اذ نفذت في العام الماضي 8659 مشروعا بتكلفة بلغت 441ر7 مليون دولار امريكي في 29 دولة استفاد منها 623ر695 شخصا وتنوعت بين مشاريع المياه والطاقة والزراعة وبرامج تأهيل الفئات الأقل حظا والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى مشروع فريد من نوعه تم الاحتفال بالانتهاء من مراحله خلال شهر ديسمبر الماضي وهو مشروع (معالجة صعوبات التعلم لدى الطلاب اللاجئين والنازحين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان) والذي استهدف معالجة الفاقد التعليمي الناتج عن ظروف اللجوء من خلال برامج تعويضية ومواد تعليمية ومناهج متخصصة اذ سعى المشروع إلى وضع حلول مستدامة لصعوبات التعلم التي يواجهها نحو 15 ألف طالب وطالبة وتحقيق الاستفادة لأكثر من 2000 معلم ومعلمة.
وبين أن هذا المشروع يقدم كذلك الدعم للعديد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية ويعد الأول من نوعه بوضع منهجية تفصيلية لتشخيص صعوبات التعلم وعلاجها وقد عمل على تطويره 22 فريقا اكاديميا وفنيا وإداريا بمشاركة 164 خبيرا من 12 جامعة عربية.
وذكر البدر أن الهيئة أطلقت أيضا مبادرة (سند) لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وذلك خلال فعاليات المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة تحت شعار (شراكة إنسانية) بمشاركة 147 منظمة من 48 دولة مشيرا إلى أن قيمة البرامج المعلنة لدعم الإيواء والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي ضمن المبادرة بلغت قرابة ملياري دولار أمريكي.
وأكد البدر أن الإنجازات التي حققتها الهيئة جاءت بدعم القيادة السياسية في البلاد للعمل الخيري وسخاء المتبرعين وتفاني العاملين والمتطوعين في الهيئة وبدور الشركاء المحليين والدوليين في ترجمة أهداف الهيئة على أرض الواقع شاكرا كل من أسهم في دعم مشاريعها الإنسانية والتنموية.(النهاية)

س ل م / أ ن د




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