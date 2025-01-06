المرأة الكويتية .. حضور مؤثر ورائد وإنجازات ملموسة في كل مجالات التنمية ونهضة البلاد

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) (تقرير)

الكويت - 6 - 1 (كونا) -- أولت التوجيهات الأميرية السامية اهتماما كبيرا بتعزيز حقوق المرأة وتطوير قدراتها بما يرسخ مكانة الكويت وريادتها الإقليمية في مبادئ تمكين المرأة وتجسد ذلك بسلسلة مبادرات وبرامج أثمرت إنجازات ملموسة في شتى قطاعات التنمية وبناء الوطن ونهضته.

فالكويت إحدى أكثر الدول إيمانا بأن التقدم الحقيقي غير ممكن دون إشراك المرأة بفعالية في مختلف مجالات الحياة ما انعكس بجلاء في الخطط التنموية والسياسات الحكومية وحركة المنظومة التشريعية في البلاد.

وفي وقت تشكل المرأة الكويتية أكثر من نصف سكان المجتمع الكويتي تبدو في المقابل بصماتها المضيئة في النهوض بالمجتمع وحضورها الفعال في مختلف الميادين لا سيما وسط ما تحظى به من رعاية واهتمام بالغين من الدولة على كل المستويات.

وتظهر المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة التقدم المحرز في الكويت بهذا الصدد إذ ارتفعت من المرتبة 123 إلى 61 عالميا من أصل 177 دولة خضعت للتقييم وفق تقرير صادر عن معهد (جورج تاون للمرأة والسلام والأمن) كما تقدمت الكويت عشر نقاط في الفجوة العالمية بين الجنسين.

ودأبت الكويت على توطين تمكين المرأة في القرارات والخطط الحكومية في وقت تتماهى الجهود الكويتية بهذا الشأن مع نص المادة 29 من الدستور و(رؤية كويت جديدة2035) والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 التي صاغتها الأمم المتحدة والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

واحتضنت الخطط التنموية جوانب متعددة في شأن دعم المرأة تضمنت تحسين الخدمات الصحية وضمان حقوق متساوية للنساء في جانب الموارد الاقتصادية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير فرص التشغيل والتمويل لتحسين فرص الحصول على حياة كريمة.

كما تدعم الخطط توسيع أطر مشاركة المرأة في المجتمع وإيجاد آليات مؤسسية لحمايتها من العنف المجتمعي والأسري وتحسين الوصول للخدمات وتعزيز المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتخفيف آثار التغير المناخي على حياة السكان خصوصا النساء.

وتترجم لغة الأرقام ركيزة تمكين المرأة التي تضمنتها رؤية (كويت 2035) إذ تشكل المرأة الكويتية ما يزيد على 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وبلغت حصتها في القطاع الخاص 48 في المئة والقطاع العام 60 في المئة.

وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية (وزير – وكيل وزارة – وكيل مساعد) 28 في المئة في كل قطاعات الدولة علاوة على شغل المرأة 47 في المئة من إجمالي المناصب القيادية والإشرافية بوزارة الدفاع ونسبة 43 في المئة من قطاع الهندسة العسكرية.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الكويت شهد شهر سبتمبر الماضي تعيين أربع نساء في منصب مديرة في النيابة العامة فيما يبلغ عدد وكيلات النيابة 88 إضافة إلى 19 قاضية كويتية.

وعلى صعيد القطاع الأمني جرى تعيين 19 امرأة في الحرس الأميري للمرة الأولى بتاريخ الكويت فيما بلغ عدد أفراد قوات الشرطة من النساء أكثر من 900 امرأة كويتية.

وخلال العام 2024 بلغ عدد النساء في وزارة الخارجية الكويتية 144 دبلوماسية أي ما يعادل 22 في المئة من إجمالي الكادر الدبلوماسي في وقت تشكل المرأة نسبة 54 في المئة من العاملين في مؤسسة البترول الكويتية خصوصا أن القطاع النفطي هو الشريان الاقتصادي الأساسي للبلاد.

كما تبلغ نسبة شغل المرأة للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 41 في المئة إضافة إلى حصولها على حصة 35 في المئة من قوة العمل في البنوك الكويتية و26 في المئة من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي.

وعمدت البلاد إلى تبني مبادرات تدعم ما تتمتع به المرأة الكويتية من حقوق متقدمة في المنطقة إذ تعد الأولى خليجيا في تبني مبادرة تمكين المرأة في القطاع الخاص التي تم توقيعها العام 2010 بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة وهي أكبر منصة طوعية للشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

كما تعد الكويت الدولة الرائدة في منطقة الخليج في تنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية للمرأة كضمان للمشاركة بفاعلية في المجالات المختلفة.

وأولت الكويت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع الذي يندرج تحته مشروعا (من كسب يدي) و(بوتيك 33).

وتشمل الجهود الحكومية في هذا الإطار تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة عبر معارض دائمة وموسمية في مواقع مختلفة.

وأسهمت الجهود المشتركة بين الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص في انتقال 214 مستفيدة من تلقي المساعدات الاجتماعية إلى ريادة الأعمال والعمل في القطاعات الحكومية والخاصة بما يعزز استقلالهن الاقتصادي ويرفع مستوى دخلهن.

كما يضطلع القطاع الخاص في دولة الكويت بدور فعال في دعم المرأة وتبني مبادرات فاعلة في هذا المجال بينها مبادرة منصة الكويت لتمكين المرأة اقتصاديا التي شاركت فيها أكثر من 40 شركة من القطاع الخاص.

وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها عدة اتفاقيات دولية أساسية في هذا الخصوص منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم والمعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وتشمل الاتفاقيات ذات الصلة كذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2013 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما قطعت الدولة أشواطا كبيرة في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل (بيجين) استجابة للالتزامات الدولية التي صادقت عليها الكويت بينما يربط بين البلاد ومركز بان كي مون للمواطنة العالمية عدة مجالات تعاون حيث ساهمت بإنشاء المركز عبر مكرمة أميرية بمبلغ يقدر بمليون دولار أمريكي.

وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لاسيما منظمة (الإسكوا) في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تعنى بحقوقها.

وفي أكثر من مناسبة حظيت الكويت بإشادات أممية بشأن ما تظهره البلاد من دور حاسم في ملف تمكين المرأة إضافة إلى الدور الفاعل الذي تلعبه المرأة الكويتية في تقدم المجتمع ومساهماتها المتميزة في مختلف القطاعات.

وفي إطار السعي الدؤوب نحو دمج المرأة بشكل مستدام في الجهود المتعلقة بالسلام والأمن أنشأت الكويت في ديسمبر 2023 اللجنة الوطنية للمرأة والسلام والأمن كما أنشأت الكويت جائزة الكويت للمرأة المتميزة.

كذلك أنشأت الكويت لجنة المرأة والأعمال في العام 2021 بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإبراز دور المرأة القيادية وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

وأقرت الكويت في العام 2015 تخصيص 16 مايو كل عام يوما للمرأة الكويتية الذي شكل منذ العام 2005 فارقا في المسيرة الديمقراطية في البلاد من خلال نيل المرأة حقوقها السياسية انتخابا وترشحا لتنطلق مسيرتها الحافلة بالنجاحات في العمل البرلماني والسياسي وتدخل للمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في البلاد.

وتضم حكومة الكويت الحالية ثلاث وزيرات هن الدكتورة نورة المشعان وزير الأشغال العامة والدكتورة أمثال الحويلة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة إضافة إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام.

كما حرصت دولة الكويت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لدعم المرأة في مختلف القطاعات والمجالات وحمايتها تشمل نحو ثلاثة عشر قانونا ومرسوما يتقدمها القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري وقانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011.

كما تشمل منظومة التشريعات القانون رقم 1 لسنة 1956 بشأن حق التعليم وقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقانون المعني برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علاوة على القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يشكل حماية للمرأة والرجل على حد سواء من الابتزاز الإلكتروني.

وبموجب المرسوم رقم 401 لسنة 2006 تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي أنشأ بدوره مراكز للحماية من العنف الأسري ومركزا لحماية الطفولة وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في التوعية والإرشاد ويعكف في الوقت الحالي على توحيد الجهود من خلال إصدار دليل حماية الأسرة.

كما يسعى المجلس لبناء شراكات إقليمية ودولية في مجال تمكين المرأة حيث يتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا) بهدف رفع مؤشرات دولة الكويت فيما يتعلق بالنساء بينما شارك في إعداد استراتيجية متعلقة بالمرأة الخليجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما استثمرت الكويت في البنية التحتية الرياضية الصديقة للمرأة ونفذت برامج تدعم زيادة مشاركتها في العديد من الألعاب الرياضية وهو ما انعكس على بروز نماذج ملهمة من الرياضيات الكويتيات.

وتعمل الهيئة العامة للرياضة من خلال استراتيجية تطوير الرياضة الكويتية 2022 – 2028 على توفير البنية التحتية من ملاعب وصالات لخوض التدريبات والمباريات واستضافة البطولات لرفع المستوى الفني والبدني وزيادة خبرات الرياضيات الكويتيات.

وحرصت الكويت على التوسع في إنشاء مراكز تنمية المجتمع حيث تحتضن نحو 22 مركزا في مختلف المناطق تقدم الخدمات الاجتماعية والاستشارات الأسرية التي تحتاج إليها فئات المجتمع وإعداد وتدريب المرأة الكويتية ورفع كفاءتها في المهن التي تناسبها.

وعلى المستوى الدولي والإقليمي تتواصل نجاحات المرأة الكويتية حيث فازت الدكتورة ريم الشمري بجائزة سيدة الأمن السيبراني للوطن العربي لعام 2024 في تكريم إقليمي هو الأول من نوعه.

كما اختارت الجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي والمناظير استشارية أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتورة أسماء الكندري ممثلا لها في الشرق الأوسط.

فيما اختار الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية المهندسة الكويتية لمى العريمان نائبا لرئيس لجنة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تقديرا لدورها البناء في دعم علوم الفضاء والتكنولوجيا وفوزها بجائزة الاتحاد الدولي لـ(قادة الفضاء الناشئون).

ومن النماذج الملهمة في مجالات التكنولوجيا والأعمال بالكويت الدكتورة ريم الشمري والمهندسة شيماء التركيت والدكتورة فتوح الرقم والمهندسة سارة بورجيب.

وفي الشأن الرياضي أصبحت الرياضيتان سعاد الفقعان وأمينة شاه أول كويتيتين تشاركان في الرياضات البحرية في أولمبياد باريس 2024 حيث حصلت الفقعان على المركز الثالث في التجديف بالدورة.

(النهاية) س ت ا ر