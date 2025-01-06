مقتل ثلاثة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 6 - 1 (كونا) -- قتل ثلاثة مستوطنين وأصيب 8 آخرون في عملية إطلاق نار وقعت اليوم الاثنين بالقرب من مدينة (قلقيلية) شمال غرب الضفة الغربية في فلسطين المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق نار وقعت باتجاه حافلة ومركبة للمستوطنين أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة 8 آخرين لافتة إلى تمكن المنفذين من إخلاء المكان.
من جانبها قالت مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت محيط مدينة نابلس بالحواجز العسكرية ونشرت قوات كبيرة بزعم البحث عن المنفذين. (النهاية)
ن ق / م ج ب
MENAFN06012025000071011013ID1109058060
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