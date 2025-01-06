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مقتل ثلاثة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

1/6/2025 5:01:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 6 - 1 (كونا) -- قتل ثلاثة مستوطنين وأصيب 8 آخرون في عملية إطلاق نار وقعت اليوم الاثنين بالقرب من مدينة (قلقيلية) شمال غرب الضفة الغربية في فلسطين المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق نار وقعت باتجاه حافلة ومركبة للمستوطنين أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة 8 آخرين لافتة إلى تمكن المنفذين من إخلاء المكان.
من جانبها قالت مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت محيط مدينة نابلس بالحواجز العسكرية ونشرت قوات كبيرة بزعم البحث عن المنفذين. (النهاية)

ن ق / م ج ب




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