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سمو رئيس مجلس الوزراء يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال آل سعود

1/6/2025 5:01:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 1 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله والدة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.(النهاية)

ا ع ب




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