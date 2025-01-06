سمو رئيس مجلس الوزراء يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال آل سعود

سمو رئيس مجلس الوزراء يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال آل سعود
التاريخ
1/6/2025 5:01:14 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 1 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك
المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله والدة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.(النهاية)
ا ع ب
MENAFN06012025000071011013ID1109058058
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