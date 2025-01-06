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سمو أمير البلاد يعزي الملك الأردني بوفاة زوجة الأمير رعد بن زيد

1/6/2025 5:01:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 1 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.(النهاية)

ا ع ب




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