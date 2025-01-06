هاتف هواوي القابل للطي و المتين متوفر في الامارات العربية المتحدة الان

(MENAFN
- mslgroup) الجيل الأحدث من سلسلة هواتف
Mate القابلة للطي، هاتف Huawei
Mate X6، أصبح متوفراً في الإمارات العربية المتحدة. يأتي الهاتف مع تحسينات كبيرة في العرض، والكاميرا، والمتانة، وتجربة المستخدم، والمزيد. ترفع هواوي
ابتكار الهواتف القابلة للطي إلى آفاق جديدة، مما يشكل معيارًا جديدًا في صناعة الهواتف القابلة للطي مع متانة معززة، وشاشتين OLED مزدوجتين، وكاميرات متقدمة، ليضع HUAWEI Mate X6 معايير جديدة لهذه الفئة.
الجهاز الجديد متاح الآن للشراء عبر متجر هواوي الإلكتروني وتجار التجزئة بسعر 7199 درهم إماراتي. وهو متوفر بثلاثة ألوان: الرمادي، الأحمر، والأسود.
تم تصميم هاتف HUAWEI Mate X6 مع مراعاة المتانة. ومع ذلك، فهو لا يزال أنيقًا للغاية، حيث يبلغ سمكه 9.85 مم عند الطي و 4.6 مم عند الفتح، مما يوفر تجربة شاشة كبيرة في حجم صغير بما يكفي ليناسب جيبك.
تم حماية شاشة الهاتف الخارجية بزجاج Kunlun الجيل الثاني، مما يجعلها أكثر مقاومة للصدمات بمقدار 25 مرة. أما الشاشة الداخلية، فهي مدعمة بلوح من الألياف الكربونية، مما يزيد من صلابتها بنسبة 65%. تحت هذا الهيكل المتين، يوجد إطار من الألومنيوم من فئة الطيران، مصمم ليكون قويًا ومتينا، مع زيادة في مقاومة المواد بنسبة 37% مقارنةً بالنماذج السابقة. كما يساعد المفصل المتعدد الأبعاد المتقدم في تقليل سمك الهاتف مما يجعل تصميمه أكثر متانة من أي وقت مضى.
يقدم هاتف HUAWEI Mate X6 كاميرا Ultra Chroma، التي تستخدم 1.50 مليون قناة طيفية مذهلة لتحسين دقة الألوان بنسبة 120%. وهذا يسمح للكاميرات بالتقاط الألوان الحقيقية بكل دقة، سواء كانت درجات الألوان الدقيقة لبشرة الإنسان أو الظلال الزاهية لغروب الشمس. حتى في ظروف الإضاءة المعقدة، تنتج الكاميرا صورًا مماثلة للغاية لما تراه العين البشرية. تستخدم الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة فيزيائية قابلة للتعديل بمقدار عشرة أحجام، تتراوح من F1.0 إلىF4.0، مما يوفر تحكمًا كبيرًا في عمق المجال وكمية الضوء المُلتقط.
يقدم هاتف HUAWEI Mate X6 تجربة تعدد مهام لا مثيل لها. يمكنك تشغيل ما يصل إلى ثلاث تطبيقات في نفس الوقت في الوضع الموسع، مع التبديل بينها بسلاسة من خلال سحب بسيط.
لا شك أن أبرز ميزة في هاتف Mate X6 هي شاشته. فكل من الشاشة الخارجية بحجم 6.45 بوصة والشاشة الداخلية بحجم 7.93 بوصة هما شاشتان OLED، مما يوفر دقة ألوان ووضوح استثنائي. تضمن تقنية HUAWEI X-True™ Display سطوعًا عاليًا وألوانًا زاهية سواء كنت تشاهد المحتوى في الهواء الطلق أو في الداخل. تتميز هذه الشاشات أيضًا بمعدلات تحديث قابلة للتكيف، تتراوح بين 1 هرتز و 120 هرتز حسب المحتوى، مما يوفر رسومات سلسة للغاية أثناء اللعب أو الإنتقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يقوم أيضًا بتحسين استهلاك الطاقة أثناء الأنشطة الثابتة مثل القراءة أو تصفح الإنترنت.
يستمد تصميم HUAWEI Mate X6 إلهامه من الأناقة السماوية لمدارات النجوم. تتميز نسخة اللون الرمادي بلمسات Micro-Nano 3D Topography المصنوع من ألياف Vagen، و هي مادة متقدمة تجمع بين ألياف الزجاج S-grade المستخدمة في صناعة الطيران ومواد السترات الواقية من الرصاص عالية الأداء، تحقق توازنًا غير مسبوق بين القوة الخفيفة والمتانة الاستثنائية. كما يتوفر الهاتف أيضًا بنسختين من الجلد الناعم فائق الرقة باللونين الأحمر و الأسود.
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