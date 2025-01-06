الكونغو: إعدام 102 عنصر في عصابات الـكولوناس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن العدل في الكونغو الديمقراطية كونستانت موتامبا إعدام 102 عنصر في عصابات الـ"كولوناس" الأسبوع الماضي، وأن السلطات بصدد إعدام 70 آخرين منهم عمّا قريب.وقال موتامبا في بيان لوكالة "أسوشيتد برس" أمس الأحد إن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 "كانوا لصوصا مسلحين وقطاع طرق في المدن يعرفون باسم "كولوناس"، وتم إعدامهم في سجن "انجينجا" في شمال غرب الكونغو.



وكان 45 شخصا قد تم إعدامهم في آوخر ديسمبر، وتم إعدام الـ57 المتبقيين خلال الـ48 ساعة الماضية.



وقد وصلت طائرة على متنها 70 شخصا إلى انجينجا قادمة من العاصمة كينشاسا، إلا أن الحكومة لم تعلق على وضع السجناء.



وأوضح موتامبا، الذي يشرف على عمليات الإعدام، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أن "المجموعة الثالثة سيتم إعدامها، لذلك فقد تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام بحق أول مجموعتين".



وقد كان قرار الحكومة بتطبيق عقوبة الإعدام قرارا مثيرا للانقسام، فقد رحب البعض بالقرار باعتباره "وسيلة لاستعادة النظام والأمن في المدن"، بينما أعرب آخرون عن قلقهم بشأن "مخاطر إساءة استعمال القرار وانتهاكات حقوق الإنسان".

RT