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النواب يقرؤون الفاتحة على روح الأميرة ماجده رعد

1/6/2025 3:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرأ رئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة الفاتحة على روح الأميرة ماجده رعد في مستهل الجلسة الصباحية اليوم الاثنين.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: الزميلات والزملاء الكرام :
أتقدم باسمكم جميعاً، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، حيث انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زوجته المغفور لها بإذن الله الأميرة ماجد رعد، سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وأدعوكم لقراءة الفاتحة على روحها الطاهرة








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