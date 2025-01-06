Monday, 06 January 2025 10:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 3 إسرائيليين في عملية بطولية بالقرب من قلقيلية

1/6/2025 3:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القناة 12 العبرية بشكل رسمي عن مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار التي وقعت قرب قلقيلية.
وكانت قد وقعت صباح اليوم الإثنين عملية إطلاق نار قرب قلقيلية ، أسفرت عن إصابة 7 منهم 3 في حالة حرجة .








MENAFN06012025000208011052ID1109057726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث