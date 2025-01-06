مقتل 3 إسرائيليين في عملية بطولية بالقرب من قلقيلية

مقتل 3 إسرائيليين في عملية بطولية بالقرب من قلقيلية
التاريخ
1/6/2025 3:12:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت القناة 12 العبرية بشكل رسمي عن مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار التي وقعت قرب قلقيلية.
وكانت قد وقعت صباح اليوم الإثنين عملية إطلاق نار قرب قلقيلية ، أسفرت عن إصابة 7 منهم 3 في حالة حرجة .
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