السيد شايب يستقبل سفير الجمهورية التونسية لدى الجزائر

استقبل اليوم، كاتب الدولة لدى الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج،

#السيد_سفيان_شايب ، سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، السيد رمضان الفايض.

حيث شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات الاخوة و التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين و الديناميكية المميزة التى تشهدها على مختلف الاصعدة تحت التوجيهات السامية لقائدي البلدين.

كما سمحت بالتعبير عن الرغبة في مواصلة العمل المشترك لتعزيز آليات التعاون في المجال القنصلي والارتقاء بأوضاع الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد الشقيق.

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