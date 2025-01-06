السيد شايب يستقبل سفير الجمهورية التونسية لدى الجزائر

(MENAFN
- APO Group)
استقبل اليوم، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج،
#السيد_سفيان_شايب ، سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، السيد رمضان الفايض.
حيث شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات الاخوة و التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين و الديناميكية المميزة التى تشهدها على مختلف الاصعدة تحت التوجيهات السامية لقائدي البلدين.
كما سمحت بالتعبير عن الرغبة في مواصلة العمل المشترك لتعزيز آليات التعاون في المجال القنصلي والارتقاء بأوضاع الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد الشقيق.
توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry
of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
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