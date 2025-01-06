أين العقدة؟؟؟؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬النهائي‭ ‬كرنفالا‭ ‬رياضيا،‭ ‬ومسكا‭ ‬للختام،‭ ‬إذ‭ ‬امتلأ‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬عن‭ ‬آخره‭ ‬بالأنصار‭ ‬والمحبين،‭ ‬وقدم‭ ‬المنتخبان‭ ‬المتنافسان‭ ‬وجبة‭ ‬كروية‭ ‬تليق‭ ‬بالختام‭ ‬الجميل،‭ ‬لنسخة‭ ‬جميلة‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬منقوشة‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭.‬

كتبنا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المكان،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬بعيد‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬النصف‭ ‬نهائي‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬الشقيق‭ ‬وتأهله‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائية،‭ ‬وقلنا‭ ‬حينها‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬أمام‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلا‭ ‬كتابة‭ ‬سطر‭ ‬ذهبي‭ ‬حتى‭ ‬تكتمل‭ ‬الحكاية‭.‬

وقلنا‭ ‬ضمن‭ ‬ما‭ ‬قلنا‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬بات‭ ‬مشغولا‭ ‬ويتحدث‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬بالعقدة‮»‬‭ ‬كلما‭ ‬واجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬شقيقه‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني،‭ ‬وأشرنا‭ ‬بأن‭ ‬مثل‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬قاموس‭ ‬التنافس‭ ‬الرياضي‭.‬

وأكد‭ ‬نهائي‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬أن‭ ‬نظرية‭ ‬‮«‬العقدة‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يتبناها‭ ‬إلا‭ ‬أصحاب‭ ‬التبريرات‭ ‬المسبقة،‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬عقول‭ ‬المتشائمين‭ ‬والرعاديد،‭ ‬بينما‭ ‬التنافس‭ ‬الرياضي‭ ‬الصحيح‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬‮«‬وأعدوا‭ ‬لهم‭ ‬ما‭ ‬استطعتم‭ ‬من‭ ‬قوة‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬ديدن‭ ‬من‭ ‬يحترم‭ ‬المنافس‭ ‬والتنافس‭ ‬الرياضي‭.‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬التبريكات‭ ‬والتهاني‭ ‬قد‭ ‬هطلت‭ ‬على‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬حدب‭ ‬وصوب‭ ‬إثر‭ ‬نجاحه‭ ‬بمرتبة‭ ‬الشرف‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب،‭ ‬وكتابة‭ ‬السطر‭ ‬الذهبي‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬26،‭ ‬وإبطال‭ ‬نظرية‭ ‬‮«‬العقدة‮«‬‭ ‬التي‭ ‬يرددها‭ ‬أصحابها،‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬محل‭ ‬من‭ ‬الإعراب،‭ ‬فإن‭ ‬واجب‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬يحتم‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يهنئ‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬الشقيق‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬والروح‭ ‬العاليين‭ ‬اللذين‭ ‬ظهر‭ ‬بهما‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ومباراة‭ ‬النهائي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وكل‭ ‬تنافس‭ ‬رياضي‭ ‬خليجي‭ ‬ونحن‭ ‬بألف‭ ‬خير‭. ‬