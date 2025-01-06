ترودو قد يعلن استقالته هذا الأسبوع في ظل الدعوات المتكررة لعزله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رجّحت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية أن يعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته هذا الأسبوع، في ظل الدعوات المتكررة لعزله.وذكرت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على شؤون حزب ترود الليبرالي الداخلية، أن إعلان ترودو قد يأتي في وقت مبكر من اليوم الاثنين.ورجحت الصحيفة أن يكون الإعلان أمام مؤتمر الحزب الليبرالي الوطني بعد غد الأربعاء.



كما أشارت الصحيفة إلى أنه في حال حدثت الاستقالة "من غير الواضح ما إذا كان ترودو سيغادر على الفور أم سيبقى رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد".



وتخطط اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي الكندي، التي تتخذ القرارات القيادية، للاجتماع هذا الأسبوع.

RT