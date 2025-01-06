ترودو قد يعلن استقالته هذا الأسبوع في ظل الدعوات المتكررة لعزله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رجّحت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية أن يعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته هذا الأسبوع، في ظل الدعوات المتكررة لعزله.
وذكرت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على شؤون حزب ترود الليبرالي الداخلية، أن إعلان ترودو قد يأتي في وقت مبكر من اليوم الاثنين.
ورجحت الصحيفة أن يكون الإعلان أمام مؤتمر الحزب الليبرالي الوطني بعد غد الأربعاء.
كما أشارت الصحيفة إلى أنه في حال حدثت الاستقالة "من غير الواضح ما إذا كان ترودو سيغادر على الفور أم سيبقى رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد".
وتخطط اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي الكندي، التي تتخذ القرارات القيادية، للاجتماع هذا الأسبوع.
RT
MENAFN06012025000208011052ID1109057488
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.