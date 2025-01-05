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الشيخة ثاجبة: الرياضة البحرينية تحظى برعاية كريمة ودعم متواصل

1/5/2025 7:14:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬ثاجبة‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رفعت‭ ‬فيها‭ ‬سموها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬


‬وأكدت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬ثاجبة‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬برقيتها‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬ودعم‭ ‬متواصل،‭ ‬وبما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مما‭ ‬أثمر‭ ‬في‭ ‬اعتلاء‭ ‬منتخبات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭.‬

وأضافت‭ ‬سموها‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بكأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يعد‭ ‬محط‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز،‭ ‬وإنجازًا‭ ‬رياضيًا‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لجلالته‭ ‬رعاه‭ ‬الله،‭ ‬وبجهود‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬أداءً‭ ‬تنافسيًا‭ ‬عاليًا‭ ‬وحققوا‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬ثاجبة‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصول‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭. ‬

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