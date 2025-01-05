الشيخة ثاجبة: الرياضة البحرينية تحظى برعاية كريمة ودعم متواصل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة، رفعت فيها سموها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة فوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في دورتها السادسة والعشرين، التي أقيمت في دولة الكويت الشقيقة.
وأكدت سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة في برقيتها أن هذا الإنجاز الرياضي الكبير جاء بفضل ما تحظى به الرياضة البحرينية من رعاية كريمة ودعم متواصل، وبما يوليه جلالته من اهتمام كبير بتطوير الرياضة البحرينية، مما أثمر في اعتلاء منتخبات مملكة البحرين منصات التتويج في مختلف المحافل الرياضية.
وأضافت سموها أن فوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الخليج العربي لكرة القدم يعد محط فخر واعتزاز، وإنجازًا رياضيًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات المشرفة، التي تعكس ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من مستويات متقدمة بفضل التوجيهات السديدة لجلالته رعاه الله، وبجهود أبناء الوطن المخلصين الذين قدموا أداءً تنافسيًا عاليًا وحققوا اللقب للمرة الثانية بكل جدارة واستحقاق.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة حصول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على لقب بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين لكرة القدم، وذلك للمرة الثانية في تاريخ رياضة كرة القدم البحرينية.
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