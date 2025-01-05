استثناء البحرينيين من شرط البصمة لتسهيل عودتهم من الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف السفير صلاح علي المالكي، سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة عن استثناء المواطنين البحرينيين من شرط البصمة عند خروجهم من المنفذ البري لتسهيل إجراءات الخروج وعودتهم إلى مملكة البحرين..
وكتب المالكي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «اكس»: أشكر معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية على توجيهاته الكريمة باستثناء شرط البصمة للمواطنين البحرينيين عند خروجهم من المنفذ البري لتسهيل إجراءات الخروج وعودتهم إلى مملكة البحرين.
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