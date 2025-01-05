استثناء البحرينيين من شرط البصمة لتسهيل عودتهم من الكويت

وكتب‭ ‬المالكي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭: ‬أشكر‭ ‬معالي‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬توجيهاته‭ ‬الكريمة‭ ‬باستثناء‭ ‬شرط‭ ‬البصمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬عند‭ ‬خروجهم‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬البري‭ ‬لتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الخروج‭ ‬وعودتهم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.