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استثناء البحرينيين من شرط البصمة لتسهيل عودتهم من الكويت

1/5/2025 7:14:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬السفير‭ ‬صلاح‭ ‬علي‭ ‬المالكي،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬عن‭ ‬استثناء‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬شرط‭ ‬البصمة‭ ‬عند‭ ‬خروجهم‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬البري‭ ‬لتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الخروج‭ ‬وعودتهم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭..‬

وكتب‭ ‬المالكي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭: ‬أشكر‭ ‬معالي‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬توجيهاته‭ ‬الكريمة‭ ‬باستثناء‭ ‬شرط‭ ‬البصمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬عند‭ ‬خروجهم‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬البري‭ ‬لتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الخروج‭ ‬وعودتهم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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