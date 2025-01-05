منتخب رجال اليد يتوجه إلى الدنمارك استعدادا للمونديال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
يتوجه منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد صباح اليوم الاثنين إلى معسكره الخارجي في الدنمارك، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي ستقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 15 يناير إلى 2 فبراير المقبل.
وسيلعب منتخبنا الوطني خلال معسكره مباراتين وديتين ضد نظيره الدنماركي، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض المنافسات الرسمية.
ويضم وفد منتخبنا عدداً من الكوادر الفنية والإدارية، بينهم مدير المنتخبات إسماعيل باقر، وإداري المنتخب أحمد الناجم، والمدرب آرون كريستانسون، ومساعده علي الفلاحي، ومدرب الحراس أكرم الميساوي، وأخصائي العلاج كريم محمد، والمحلل الفني حسين علي.
أما قائمة اللاعبين فتضم 18 لاعباً هم: محمد ميرزا، علي عيد، عبدالله الزيمور، أحمد رضا، علي العشيري، حسين عبدالله، محمد عبدالحسين، محمد حبيب أحمد، قاسم قمبر، محمد حميد، هشام أحمد، علي رضا، حسن السماهيجي، محمد حبيب، مجتبي الزيمور، جاسم خميس، عبدالله عبدالكريم، ومحمود الفلاحي.
جدير بالذكر أن منتخبنا الوطني وقع في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات مصر، وكرواتيا، والأرجنتين. وسيفتتح مشواره في البطولة بمواجهة كرواتيا، قبل أن يلتقي مصر والأرجنتين ضمن الأدوار التمهيدية.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعة إلى الدور الرئيسي، حيث ستقام منافسات هذه المجموعة في مدينة زغرب الكرواتية.
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