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منتخب رجال اليد يتوجه إلى الدنمارك استعدادا للمونديال

1/5/2025 7:13:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق


يتوجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬معسكره‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬الدنمارك،‭ ‬استعداداً‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬كرواتيا‭ ‬والدنمارك‭ ‬والنرويج‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬ضد‭ ‬نظيره‭ ‬الدنماركي،‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬المنافسات‭ ‬الرسمية‭.‬

ويضم‭ ‬وفد‭ ‬منتخبنا‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية،‭ ‬بينهم‭ ‬مدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬إسماعيل‭ ‬باقر،‭ ‬وإداري‭ ‬المنتخب‭ ‬أحمد‭ ‬الناجم،‭ ‬والمدرب‭ ‬آرون‭ ‬كريستانسون،‭ ‬ومساعده‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي،‭ ‬ومدرب‭ ‬الحراس‭ ‬أكرم‭ ‬الميساوي،‭ ‬وأخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬كريم‭ ‬محمد،‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬حسين‭ ‬علي‭.‬

أما‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬فتضم‭ ‬18‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬محمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا،‭ ‬علي‭ ‬العشيري،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬أحمد،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد،‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬مجتبي‭ ‬الزيمور،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬ومحمود‭ ‬الفلاحي‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬مصر،‭ ‬وكرواتيا،‭ ‬والأرجنتين‭. ‬وسيفتتح‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬كرواتيا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬مصر‭ ‬والأرجنتين‭ ‬ضمن‭ ‬الأدوار‭ ‬التمهيدية‭. ‬

ويتأهل‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتية‭.‬


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