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أبوخلال يقود تولوز إلى مواصلة صحوته

1/5/2025 7:13:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬زكريا‭ ‬أبوخلال‭ ‬فريقه‭ ‬تولوز‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الصحوة‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لنس‭ ‬1‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬أبوخلال‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬اقتنصها‭ ‬بنفسه‭ ‬إثر‭ ‬عرقلته‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬مالانغ‭ ‬سار‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬بنجاح‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ولعب‭ ‬لنس‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬61‭ ‬إثر‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬البرتغالي‭ ‬دافيد‭ ‬بيريرا‭ ‬دا‭ ‬كوستا‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المغربي‭ ‬الآخر‭ ‬أنس‭ ‬الزروري‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬لتولوز‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬سانت‭ ‬إتيان‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬2-1‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬أبوخلال‭ ‬هدف‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85،‭ ‬والسابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وصعد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬لنس‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وحذا‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬حذو‭ ‬تولوز‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أوكسير‭ ‬بفوز‭ ‬صريح‭ ‬3‭-‬1‭.‬



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