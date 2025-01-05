أبوخلال يقود تولوز إلى مواصلة صحوته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
باريس - (أ ف ب): قاد المهاجم الدولي المغربي زكريا أبوخلال فريقه تولوز إلى مواصلة الصحوة بتسجيله هدف الفوز الثمين على مضيفه لنس 1-0 أمس الأحد في المرحلة السادسة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وسجل أبوخلال الهدف الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه إثر عرقلته من المدافع مالانغ سار داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح رافعا رصيده إلى ستة أهداف هذا الموسم.
ولعب لنس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 إثر طرد لاعب وسطه البرتغالي دافيد بيريرا دا كوستا الذي دخل مطلع الشوط الثاني بدلا من المغربي الآخر أنس الزروري.
وهو الفوز الثاني تواليا لتولوز بعد الأول على سانت إتيان في المرحلة الماضية 2-1 عندما سجل أبوخلال هدف الانتصار في الدقيقة 85، والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 24 نقطة وصعد إلى المركز الثامن بفارق الأهداف خلف لنس الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم.
وحذا ستراسبورغ حذو تولوز وحقق فوزه الثاني تواليا عندما قلب الطاولة على ضيفه أوكسير بفوز صريح 3-1.
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