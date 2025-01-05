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مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني

1/5/2025 7:08:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي إن جميع الأمراض التنفسية متشابهة في أعراضها وطرق الوقاية منها، من لبس الكمامة وغسل الأيدي باستمرار ومسح الأسطح بالمطهرات ومحاولة تجنب مخالطة الآخرين، إضافة إلى أخذ مطعوم الإنفلونزا.
وأضاف في حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأحد، أن المتحور الصيني (HMPV) هو فايروس تتشابه أعراضه مع الإنفلونزا من حمى وسعال وسيلان بالأنف والتهاب بالحلق وضيق بالتنفس، مبينا أنه مسجل في الصين منذ عام 2001، ويتسبب بنحو 12% من الأمراض التنفسية التي تسجل في الصين كل عام.
وأوضح أن متحور (HMPV) يصيب أي شخص كبير أو صغير، لكن البيانات الواردة من الصين تقول إن غالبية المصابين في الفئة العمرية التي تقل عن 14 عاما، وخطورته الأكبر على الأطفال دون 5 أعوام والأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 65 عاما، لأن المناعة لديهم تكون غير قوية.
وقال إن المصابين بمتحور (HMPV) يشفون خلال 4-7 أيام، مشيرا إلى أن فترة حضانته 3-6 أيام، ولا يوجد له أي مطعوم أو علاج نوعي، ما يعني أن المضادات الحيوية لا تفيد في علاجه، إلا علاجات داعمة أو علاجات للأعراض.
وبين أن متحور (HMPV) مرض فايروسي والمضادات الحيوية تؤخذ حال الإصابة بالأمراض البكتيرية، وإذا أعطيت المضادات الحيوية في الأمراض الفيروسية يتكون في جسم الإنسان جراثيم مقاومة للمضادات الحيوية.








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