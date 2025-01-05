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بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار

1/5/2025 7:08:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهت بلدية إربد الكبرى جميع الإجراءات المتعلقة بعطاء عمل وجه تأسيس MC + وجهين ختاميين (سيل كوت) لعدد من الشوارع ضمن حدود البلدية.
وقالت مديرة العطاءات في البلدية، إيناس حداد، الأحد، إن قيمة العطاء بلغت 297 ألف دينار، وإن مدة تنفيذه تقدّر بـ175 يوما اعتبارا من تاريخ البدء بالعمل.
وبيّنت حداد أن تنفيذ هذا العطاء جاء استجابة للحاجة الملحّة في العديد من المناطق، حيث تم استحداث وفتح شوارع جديدة شهدت تدهورا في بنيتها نتيجة التآكل المستمر وتطاير الغبار، ما أثر سلبا على قاطني تلك الأحياء والمارّين فيها.
وأوضحت حداد أن العطاء يتضمن تنفيذ أعمال صيانة تتألف من 3 مراحل رئيسة: الأولى تشمل فرد مادة الحصمة "بيس كورس"، تليها رش مادة MC، وأخيرا تنفيذ وجهين ختاميين (سيل كوت)، بهدف المحافظة على جسم الطريق الذي تم افتتاحه والتخفيف من تطاير الأتربة والغبار.








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