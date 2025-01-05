الاحتلال يقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس
التاريخ
1/5/2025 7:08:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مصادر للجزيرة إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت قد قالت مصادر للجزيرة إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
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