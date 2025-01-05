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الاحتلال يقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس

1/5/2025 7:08:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت قد قالت مصادر للجزيرة إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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