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عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر

1/5/2025 7:08:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضربت عاصفة ثلجية منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة الأحد، وبدأت تتجه شرقا مع تحذير السلطات من تساقط للثلوج هو الأكثر كثافة منذ عقد واضطراب شديد في حركة السفر.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الثلوج تساقطت بسماكة 38 سنتيمترا أو أكثر في بعض المناطق، ما "سيجعل السفر محفوفا بالمخاطر للغاية، مع وجود طرق غير سالكة".
ويمكن أن يؤدي ذلك، فضلا عن الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالأشجار بسبب شدّة الرياح، إلى "انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي".








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