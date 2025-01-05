جلستان نيابيتان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة اعتبارا من اليوم

جلستان نيابيتان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة اعتبارا من اليوم
التاريخ
1/5/2025 7:08:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يعقد مجلس النواب الاثنين، جلستين صباحية ومسائية، لبدء مناقشة قرار اللجنة المالية، والمتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 10 صباح الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
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