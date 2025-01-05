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جلستان نيابيتان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة اعتبارا من اليوم

1/5/2025 7:08:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب الاثنين، جلستين صباحية ومسائية، لبدء مناقشة قرار اللجنة المالية، والمتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 10 صباح الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025.








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