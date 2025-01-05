مصر.. الحكومة تكشف مصير تخفيف أحمال الكهرباء في 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد المالية المصري أحمد كجوك أن مصر لن تشهد عودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال العام الجاري 2025.

وقال وزير المالية المصري إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال في الكهرباء، ولن يشهد العام انقطاعا للتيار، وأن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان على مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق متعددة وأكثر نظافة بدلا من حرق البترول، وغيرها من مشروعات الربط الكهربائي.

وأوضح كوجك خلال لقائه مع الإعلامية المصرية "لميس الحديدي" على قناة "ON" المصرية أن الدولة المصرية سددت ما بين 25 إلى 30 % من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

وأشار الوزير المصري إلى أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية هي "عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز".

وكشف وزير المالية أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالي بين 150 إلى 155 مليار جنيه دون أي تجاوز إن شاء الله.

ونوه إلى أن 2025 سيكون بها الكثير من الأخبار الإيجابية وأن الدولة سوف "تستطيع مع مزيد من التنسيق والإصلاحات أن تخفض التضخم بقوة وتخفض تكلفة الاقتراض" وهو ما سيكون له تأثير على الأسعار.