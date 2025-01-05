Monday, 06 January 2025 12:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر.. الحكومة تكشف مصير تخفيف أحمال الكهرباء في 2025

1/5/2025 7:07:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مصر لن تشهد عودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال العام الجاري 2025.

وقال وزير المالية المصري إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال في الكهرباء، ولن يشهد العام انقطاعا للتيار، وأن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان على مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق متعددة وأكثر نظافة بدلا من حرق البترول، وغيرها من مشروعات الربط الكهربائي.
وأوضح كوجك خلال لقائه مع الإعلامية المصرية "لميس الحديدي" على قناة "ON" المصرية أن الدولة المصرية سددت ما بين 25 إلى 30 % من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
وأشار الوزير المصري إلى أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية هي "عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز".
وكشف وزير المالية أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالي بين 150 إلى 155 مليار جنيه دون أي تجاوز إن شاء الله.
ونوه إلى أن 2025 سيكون بها الكثير من الأخبار الإيجابية وأن الدولة سوف "تستطيع مع مزيد من التنسيق والإصلاحات أن تخفض التضخم بقوة وتخفض تكلفة الاقتراض" وهو ما سيكون له تأثير على الأسعار.

MENAFN05012025000208011052ID1109057071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث