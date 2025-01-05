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الاحتلال يختلف مع حماس بشأن تفاصيل اتفاق غزة

1/5/2025 7:07:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختلفت إسرائيل وحركة حماس الأحد، بشأن تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة المحتجزين، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون فلسطينيون أن قصفا إسرائيليا مكثفا أودى بحياة 100 شخص خلال 48 ساعة.
وقال مسؤول في حماس إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 محتجز إسرائيلي سيعادون ضمن اتفاق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع بإصدار بيان ذكر فيه أن حماس لم تقدم قائمة بأسماء المحتجزين.
وتجددت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وإعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة قبل أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.








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