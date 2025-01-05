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زيلينسكي: كنت أود حضور حفل تنصيب ترامب لكن لم تتم دعوتي

1/5/2025 7:07:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب فلاديمير زيلينسكي عن رغبته في حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، موضحا أنه لن يتمكن من الحضور لأن الأخير لم يوجه دعوة له.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ليكس فريدمان: "كنت أود ذلك.. ولكن بصراحة، لا أستطيع الحضور بهذه الطريقة، خلال الحرب، لأن الرئيس ترامب لم يدعُني بشكل مباشر".

وتتجه الأنظار إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، الذي سيقام في العاصمة واشنطن على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول.
وعادة ما تتم دعوة السفراء وغيرهم من الدبلوماسيين الرفيعي المستوى لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي، ولم يحضر أي زعيم أجنبي مراسم التنصيب الأمريكية منذ 1874، حسب سجلات وزارة الخارجية التي يعود تاريخها إلى ذلك العام.
لكن ترامب دعا إلى حفل تنصيبه 50 ضيفا، وأبرز المدعوين الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي دعوة استثنائية نادرة توجه لزعيم من بين أبرز المنافسين الجيوسياسيين للولايات المتحدة، إلا أن حضوره لم يتم تأكيده حتى الآن، ورجحت مصادر صينية أن يحضر السفير الصيني في واشنطن وزوجته حفل التنصيب وقد ينضم إليهما مسؤولون آخرون من بكين.

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