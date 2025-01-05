زيلينسكي: كنت أود حضور حفل تنصيب ترامب لكن لم تتم دعوتي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعرب فلاديمير زيلينسكي عن رغبته في حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
في 20 يناير الجاري، موضحا أنه لن يتمكن من الحضور لأن الأخير لم يوجه دعوة له.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ليكس فريدمان: "كنت أود ذلك.. ولكن بصراحة، لا أستطيع الحضور بهذه الطريقة، خلال الحرب، لأن الرئيس ترامب لم يدعُني بشكل مباشر".
وتتجه الأنظار إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، الذي سيقام في العاصمة واشنطن على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول.
وعادة ما تتم دعوة السفراء وغيرهم من الدبلوماسيين الرفيعي المستوى لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي، ولم يحضر أي زعيم أجنبي مراسم التنصيب الأمريكية منذ 1874، حسب سجلات وزارة الخارجية التي يعود تاريخها إلى ذلك العام.
لكن ترامب دعا إلى حفل تنصيبه 50 ضيفا، وأبرز المدعوين الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي دعوة استثنائية نادرة توجه لزعيم من بين أبرز المنافسين الجيوسياسيين للولايات المتحدة، إلا أن حضوره لم يتم تأكيده حتى الآن، ورجحت مصادر صينية أن يحضر السفير الصيني في واشنطن وزوجته حفل التنصيب وقد ينضم إليهما مسؤولون آخرون من بكين.
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