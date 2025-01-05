البرلمان الفنزويلي يدعو مادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة

وقال رودريغيز على الهواء مباشرة على "تلفزيون فنزويلا" في الجلسة العامة الأولى للبرلمان هذا العام، والتي عقدت يوم الأحد: "نؤكد الدعوة الموجهة إلى نيكولاس مادورو موروس، الذي أعيد انتخابه رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية في 28 يوليو 2024، لتولي منصبه في 10 يناير 2025".

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.