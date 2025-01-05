البرلمان الفنزويلي يدعو مادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وجه رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزويلي خورخي رودريغيز دعوة رسمية للرئيس الحالي للجمهورية البوليفارية نيكولاس مادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة في 10 يناير المقبل.
وقال رودريغيز على الهواء مباشرة على "تلفزيون فنزويلا" في الجلسة العامة الأولى للبرلمان هذا العام، والتي عقدت يوم الأحد: "نؤكد الدعوة الموجهة إلى نيكولاس مادورو موروس، الذي أعيد انتخابه رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية في 28 يوليو 2024، لتولي منصبه في 10 يناير 2025".
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