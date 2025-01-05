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البرلمان الفنزويلي يدعو مادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة

1/5/2025 7:07:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجه رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزويلي خورخي رودريغيز دعوة رسمية للرئيس الحالي للجمهورية البوليفارية نيكولاس مادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة في 10 يناير المقبل.

وقال رودريغيز على الهواء مباشرة على "تلفزيون فنزويلا" في الجلسة العامة الأولى للبرلمان هذا العام، والتي عقدت يوم الأحد: "نؤكد الدعوة الموجهة إلى نيكولاس مادورو موروس، الذي أعيد انتخابه رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية في 28 يوليو 2024، لتولي منصبه في 10 يناير 2025".

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