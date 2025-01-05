شهيدان بقصف استهدف مزارعين شمالي رفح
التاريخ
1/5/2025 7:07:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف
مسيّرة إسرائيلية مزارعين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ويستمر عدوان الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر من العام الماضي.
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