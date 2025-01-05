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هل هي السنوات الخداعات؟!

1/5/2025 7:06:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ميلادي‭ ‬أو‭ ‬هجري‭ ‬وبداية‭ ‬عام‭ ‬جديد،‭ ‬يحمل‭ ‬الناس‭ ‬أمانيهم‭ ‬وأحلامهم‭ ‬ليضعوها‭ ‬على‭ ‬كفوفهم‭ ‬وهم‭ ‬يتوجهون‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬السماء‭ ‬ليعم‭ ‬الخير‭ ‬لهم‭ ‬ولبلدانهم‭ ‬وللعالم،‭ ‬ولكنه‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬خلقه‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬صورة،‭ ‬وصنع‭ ‬الإنسان‭ ‬فيه‭ ‬مآسيه‭ ‬ومظالمه‭ ‬وصراعاته‭ ‬وأزماته‭! ‬حتى‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لفعل‭ ‬التراكم‭ ‬من‭ ‬فائدة‭ ‬لاستخلاص‭ ‬الدروس‭ ‬والعبر،‭ ‬مما‭ ‬جرى‭ ‬ويجري‭ ‬وحيث‭ ‬الوضوح‭ ‬والغموض‭ ‬يلتقيان‭ ‬في‭ ‬النقطة‭ ‬ذاتها،‭ ‬فلا‭ ‬يعود‭ ‬للتحليل‭ ‬المنطقي‭ ‬لمجريات‭ ‬الأحداث‭ ‬الفردية‭ ‬أو‭ ‬الدولية‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬يخلو‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬ضبابية‭ ‬الغموض‭ ‬واللامنطق‭!‬

{ ‭ ‬مرايا‭ ‬متداخلة‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬ذاتها‭ ‬الضيقة‭ ‬المسمى‭ ‬بالعالم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬فضائيات‭ ‬تنقل‭ ‬الأحداث‭ ‬وقت‭ ‬وقوعها‭ ‬وإلى‭ ‬عالم‭ ‬افتراضي‭ ‬تتداخل‭ ‬فيه‭ ‬التحليلات‭ ‬والتنظيرات‭ ‬وتعكس‭ ‬وجوها‭ ‬مختلفة‭ ‬لذات‭ ‬الوجه‭ ‬الواحد،‭ ‬أو‭ ‬الحدث‭ ‬الواحد‭! ‬وتتداخل‭ ‬الأصوات‭ ‬وتتشابك‭ ‬التنظيرات‭ ‬فلا‭ ‬يصمد‭ ‬معها‭ ‬تحليل‭ ‬يشفي‭ ‬غليل‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الحقيقة‭ ‬فهو‭ ‬العالم‭ ‬المغطى‭ ‬بجليد‭ ‬البرد‭ ‬القارس‭ ‬وصخب‭ ‬البراكين‭ ‬والزلازل‭ ‬والكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬وأغلبها‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬طبيعيا‭ ‬وظلم‭ ‬الإنسان‭ ‬للإنسان‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬أحد‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬خاصة‭ ‬أو‭ ‬ألم‭ ‬خاص‭ ‬أو‭ ‬أمنية‭ ‬خاصة‭ ‬بعدما‭ ‬اقتحمت‭ ‬حياتنا‭ ‬معاناة‭ ‬استثنائية‭ ‬لا‭ ‬تشبه‭ ‬غيرها‭ ‬هي‭ ‬معاناة‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬طوال‭ ‬15‭ ‬شهرا‭! ‬وعذابات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬التي‭ ‬تكشفت‭ ‬كلها‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭! ‬لتحكي‭ ‬السجون‭ ‬وصيدنايا‭ ‬وأقبية‭ ‬التعذيب‭ ‬والمقابر‭ ‬الجماعية‭ ‬وبالصور‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬بعضها‭ ‬سمعيا،‭ ‬وليكن‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬يفوق‭ ‬كل‭ ‬خيال‭ ‬إنساني‭ ‬حول‭ ‬حجم‭ ‬ما‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬عذابات‭ ‬ومكابدات‭!‬

{ ‭ ‬وحين‭ ‬يقف‭ ‬أحدهم‭ ‬ولو‭ ‬تجاسرا‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬ويحدث‭ ‬ويقول‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭.. ‬ماذا‭ ‬بقي‭ ‬للشعوب‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬مفردات‭ ‬الحمد‭ ‬اللائقة‭ ‬بالنعم‭ ‬التي‭ ‬يعيشونها‭ ‬مقارنة‭ ‬بأوضاع‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬برد‭ ‬وقصف‭ ‬وتدمير‭ ‬مستمر‭ ‬وجوع‭ ‬وخيام‭ ‬وريح‭ ‬وأطفال‭ ‬يموتون‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بسبب‭ ‬الجوع‭ ‬والبرد‭ ‬وليس‭ ‬القصف‭ ‬وحده‭ ‬في‭ ‬أبنية‭ ‬مدمرة‭ ‬ومدن‭ ‬بأكملها‭ ‬سويت‭ ‬بالأرض؟‭! ‬ماذا‭ ‬يقول‭ ‬الآخرون‭ ‬عن‭ ‬معاناتهم‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الأخرى؟‭! ‬هل‭ ‬من‭ ‬أمنية‭ ‬فردية‭ ‬أو‭ ‬جماعية‭ ‬بإمكانها‭ ‬أن‭ ‬تتجاهل‭ ‬أماني‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬تنقل‭ ‬الشاشات‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬صيحاتهم‭ ‬واستغاثاتهم‭ ‬وأوجاعهم‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬خيال؟‭!‬

{ ‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬السنوات‭ ‬الخداعات‭ ‬التي‭ ‬تكثر‭ ‬فيها‭ ‬الفتن‭ ‬والدجل‭ ‬والتضليل‭ ‬فتسجل‭ ‬الضمائر‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الموتى‭ ‬وحيث‭ ‬ثقافة‭ ‬الشر‭ ‬وسلوكيات‭ ‬التفاهة‭ ‬تسجل‭ ‬نكسة‭ ‬الخير‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬خيرة‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬الحقيقي‭ ‬شيئا؟‭!‬

حين‭ ‬يصبح‭ ‬الشر‭ ‬والدجل‭ ‬والتطرف‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله‭ ‬مجرد‭ ‬أوراق‭ ‬لعب‭ ‬يدار‭ ‬بها‭ ‬عالم‭ ‬اليوم،‭ ‬تغدو‭ ‬لعبة‭ ‬المصادفات‭ ‬الشريرة‭ ‬وسلسلتها‭ ‬المتكررة‭ ‬بأوجه‭ ‬جديدة‭ ‬وسيناريوهات‭ ‬متشابهة‭ ‬هي‭ ‬ليست‭ ‬بمصادفات‭ ‬وإنما‭ ‬منهجية‭ ‬منتظمة‭ ‬لإدارة‭ ‬الشر‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الشعوب‭ ‬المحكومة‭ ‬بمنهجية‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬منهجية‭ ‬نظام‭ ‬التفاهة‭! ‬ها‭ ‬هنا‭ ‬يلتقي‭ ‬جنون‭ ‬الشر‭ ‬ببذخ‭ ‬التفاهة‭ ‬فتتحول‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬إلى‭ ‬رقعة‭ ‬شطرنج‭ ‬تدار‭ ‬فوقها‭ ‬اللعبة‭! ‬فتتساوى‭ ‬فيها‭ ‬المظالم‭ ‬مع‭ ‬التفاهة‭! ‬

{ ‭ ‬الغريب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬واضح‭ ‬وغامض‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬كما‭ ‬قلنا،‭ ‬والعالم‭ ‬بدوله‭ ‬يحب‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬مطبات‭ ‬الغموض‭ ‬ويتجاهل‭ ‬الوضوح‭ ‬فلا‭ ‬يتخذ‭ ‬موقفا‭ ‬لتمر‭ ‬الأعوام‭ ‬وراء‭ ‬الأعوام‭ ‬مسجلة‭ ‬نقلة‭ ‬زمنية‭ ‬فقط‭! ‬فيما‭ ‬المسار‭ ‬العام‭ ‬للبشرية‭ ‬نوعيا‭ ‬يتجه‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬والخطايا‭ ‬فيجف‭ ‬نبع‭ ‬الحضارات‭ ‬السابقة‭ ‬بنموذجها‭ ‬الحضاري‭ ‬ويجف‭ ‬ماء‭ ‬القلوب‭ ‬الذي‭ ‬يروي‭ ‬الضمائر‭ ‬ويسلم‭ ‬البشر‭ ‬ذكاءهم‭ ‬الطبيعي‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬فتتغير‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المعادلة‭ ‬من‭ ‬التسليم‭ ‬المعايير‭ ‬والثقافات‭ ‬والمفاهيم‭ ‬والعلاقات‭ ‬الإنسانية‭! ‬ويختلط‭ ‬السلب‭ ‬بالإيجاب‭ ‬أو‭ ‬السالب‭ ‬بالموجب،‭ ‬ويمضي‭ ‬عام‭ ‬لينقل‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬يليه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التضليل‭ ‬والدجل‭ ‬والخدع‭ ‬والزيف‭ ‬والتفاهة‭ ‬ولتنحصر‭ ‬أمنيات‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬الذوات‭ ‬المغلقة‭ ‬على‭ ‬نفسها‭! ‬وكفى‭ ‬المؤمنين‭ ‬شر‭ ‬القتال‭! ‬إنها‭ ‬السنوات‭ ‬الخداعات‭ ‬بجدارة‭ ‬وإتقان‭! ‬وكل‭ ‬عام‭ ‬وأنتم‭ ‬والعالم‭ ‬بخير‭!‬

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