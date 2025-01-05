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حكاية بحرينية في ((سوق المباركية))

1/5/2025 7:06:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

التقويم‭ ‬السنوي‭ ‬‮«‬الكلندر‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭.. ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني،‭ ‬وأطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ((‬تقويم‭ ‬البحرين‭ ‬2025‭))‬،‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬المناسبات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والدولية‭ ‬طوال‭ ‬العام‭.. ‬فكرة‭ ‬جميلة‭ ‬ومبادرة‭ ‬مشكورة،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬المجتمعي‭ ‬الإعلامي،‭ ‬وتستحق‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬هواتف‭ ‬كل‭ ‬المواطنين‭.‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

يحسب‭ ‬لسعادة‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي‭.. ‬أنه‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أطلق‭ ‬المناشدة‭ ‬للمسؤولين‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬بمنح‭ ‬الموظفين‭ ‬إجازة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭.. ‬وقد‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭.. ‬فشكرا‭ ‬لابن‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭.. ‬وابن‭ ‬الرفاع‭ ‬البار‭.

حكاية‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬المباركية‮»‬‭:‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬المباركية‮»‬‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬معالمها‭ ‬التجارية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬استثماره‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬إعلاميا‭ ‬وسياحيا،‭ ‬جعله‭ ‬محطة‭ ‬أساسية‭ ‬وبارزة‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬البطولة‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬التجمع‭ ‬الشعبي‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬المباركية‮»‬‭ ‬أضفى‭ ‬جوا‭ ‬بديعا‭ ‬ومتميزا‭ ‬للناس‭ ‬هناك،‭ ‬وزاد‭ ‬من‭ ‬جماله‭ ‬وجاذبيته،‭ ‬وجود‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني،‭ ‬وتحولت‭ ‬بعض‭ ‬برامجه‭ ‬للتنافس‭ ‬بين‭ ‬روابط‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬الرياضية‭. ‬

الرابطة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬المباركية‮»‬‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬مذاق‭ ‬خاص،‭ ‬وكان‭ ‬الناس‭ ‬ينتظرون‭ ‬وصولها،‭ ‬والوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬تتسابق‭ ‬لأخذ‭ ‬التصريحات‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني،‭ ‬وتستمع‭ ‬وتستمتع‭ ‬بالشيلات‭ ‬والأهازيج‭ ‬من‭ ‬الرابطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬القنوات‭ ‬الرياضية‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الرابطة‭ ‬البحرينية‭.‬

ربما‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان،‭ ‬أن‭ ‬نحسن‭ ‬استثمار‭ ‬حضور‭ ‬الجمهور‭ ‬الرياضي‭ ‬ورابطة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات،‭ ‬وندعم‭ ‬تقدمها‭ ‬وتطورها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توحيد‭ ‬الزي‭ ‬والثياب‭ ‬البحرينية،‭ ‬لأنها‭ ‬تعكس‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتنقل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الثقافة‭ ‬والتراث‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل،‭ ‬للشعوب‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الخارجية‭.‬

أبرز‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬ورابطة‭ ‬المنتخب‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الالتزام‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬التحضر‭ ‬والطيبة‭ ‬والسنع‭ ‬البحريني،‭ ‬فلا‭ ‬تجد‭ ‬لافتات‭ ‬خاطئة،‭ ‬ولا‭ ‬عبارات‭ ‬مسيئة،‭ ‬ولا‭ ‬أغاني‭ ‬وصيحات‭ ‬مستفزة،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الانضباط‭ ‬والاحترام،‭ ‬ونظافة‭ ‬المكان،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أشادت‭ ‬به‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬بأن‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬نقلت‭ ‬صورة‭ ‬حضارية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المدرجات،‭ ‬وتنظيفها‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباريات،‭ ‬وقدمت‭ ‬صورة‭ ‬رائعة‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

بالأمس‭ ‬أبلغني‭ ‬أحد‭ ‬الزملاء‭ ‬الإعلاميين‭ ‬الكويتيين‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬يا‭ ‬أخي‭ ‬أنتم‭ ‬البحرينيين‭ ‬فاكهة‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26،‭ ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬الكويت‭ ‬قد‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬واللقاء‭ ‬الخليجي‭ ‬الجميل،‭ ‬فإن‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬ورابطة،‭ ‬أضافوا‭ ‬جمالا‭ ‬ممتعا،‭ ‬ورونقا‭ ‬جذابا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والمدرجات‭ ‬عموما،‭ ‬وفي‭ ‬سوق‭ ‬المباركية‭ ‬خصوصيا‭.. ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬والسياح‭ ‬كانوا‭ ‬يذهبون‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬المباركية‮»‬‭ ‬لمتابعة‭ ‬الحكاية‭ ‬البحرينية‭ ‬الجميلة،‭ ‬الشعبية‭ ‬والعفوية‭. ‬

خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭.. ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬ونسج‭ ‬الحكاية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬المباركية‮»‬‭.. ‬فقد‭ ‬أصبحوا‭ ‬‮«‬سفراء‭ ‬للبحرين‮»‬،‭ ‬ومن‭ ((‬القوة‭ ‬الناعمة‭)) ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستثمرها‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭.‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

‭(‬10057‭) ‬هو‭ ‬مجموع‭ ‬عدد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭.. (‬1473‭ ‬تخصص‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭).. (‬1262‭ ‬تخصص‭ ‬القانون‭ ‬والحقوق‭ ‬والشريعة‭).. (‬970‭ ‬تخصص‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭).. (‬782‭ ‬تخصص‭ ‬الهندسة‭ ‬والتصميم‭).. ‬بجانب‭ (‬6080‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الشهادات‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬وأقل‭).‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

نبارك‭ ‬للأستاذة‭ ‬الفاضلة‭ ‬إيمان‭ ‬المناعي‭ ‬خبيرة‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬والناشطة‭ ‬إلكترونيا،‭ ‬فوزها‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬امرأة‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬العقار‭ ‬لعام‭ ‬2024‮»‬‭.. ‬فهي‭ ‬نموذج‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬العصامية،‭ ‬التي‭ ‬شقت‭ ‬طريقها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخاص،‭ ‬وحققت‭ ‬التميز‭ ‬والنجاح،‭ ‬وغدت‭ ‬مثالا‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬النشط‭.‬

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