روح البحرين الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حصول‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬إنجازا‭ ‬رياضيا‭ ‬تاريخيا‭ ‬وحسب،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬إنجاز‭ ‬تتخطى‭ ‬حدوده‭ ‬الرياضة‭ ‬بكثير‭.‬

هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬صدفة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬فراغ‭. ‬هو‭ ‬محصلة‭ ‬رعاية‭ ‬قيادة‭ ‬وتخطيطها،‭ ‬ومحصلة‭ ‬عمل‭ ‬جاد‭ ‬وجهد‭ ‬طويل‭ ‬ممتد‭. ‬وهو‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬وبعده‭ ‬محصلة‭ ‬إرادة‭ ‬وطنية‭ ‬وروح‭ ‬وطنية‭ ‬عارمة‭ ‬جامعة‭.‬

بداية‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬لولا‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أعطى‭ ‬للشباب‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬ووجه‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناسبة‭ ‬بضرورة‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬القصوى‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭. ‬في‭ ‬كل‭ ‬أحاديث‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬هم‭ ‬أمل‭ ‬البحرين‭ ‬وهم‭ ‬صناع‭ ‬مستقبلها،‭ ‬ويعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬المطلقة‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬آمال‭ ‬الوطن‭.‬

وما‭ ‬كان‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬لولا‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أعطت‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬الأولوية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬برامج‭ ‬وخطط‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭. ‬لم‭ ‬ترفع‭ ‬الحكومة‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬مجرد‭ ‬شعار،‭ ‬بل‭ ‬نفذته‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬ووضعت‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المواقع‭ ‬القيادية‭ ‬ومنحتهم‭ ‬الثقة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬قدراتهم‭ ‬ووفرت‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لهم‭.‬

وما‭ ‬كان‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬لولا‭ ‬أن‭ ‬المسئولين‭ ‬عن‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬مباشرة‭ ‬وضعوا‭ ‬مبكرا‭ ‬الخطط‭ ‬التفصيلية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬ووفروا‭ ‬الإمكانيات‭ ‬وكل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭. ‬نتحدث‭ ‬هنا‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭.‬

وما‭ ‬كان‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬لولا‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬للاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وإرادتهم‭ ‬الصلبة‭ ‬وإصرارهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭.‬

لا‭ ‬عبو‭ ‬منتحبنا‭ ‬وكل‭ ‬جهازه‭ ‬الإداري‭ ‬يعلمون‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬ومنذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المنافسات‭ ‬أنهم‭ ‬يتحملون‭ ‬مسئولية‭ ‬تحقيق‭ ‬حلم‭ ‬وطن‭ ‬وشعب‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬بالكأس‭ ‬وكانوا‭ ‬جميعا‭ ‬أهلا‭ ‬للمسئولية‭.‬

تابعنا‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬ورأينا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬قدَّم‭ ‬لاعبونا‭ ‬أداء‭ ‬رجوليا‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ولم‭ ‬يفتر‭ ‬حماسهم‭ ‬لحظة‭.‬

كل‭ ‬التقارير‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬بالكأس‭ ‬أجمعت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬استحق‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭. ‬استحقوه‭ ‬بأدائهم‭ ‬الرجولي‭ ‬وإصرارهم‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬وتحقيق‭ ‬أمل‭ ‬كل‭ ‬البحرينيين‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬غريبا‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬رجال‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الألقاب‭ ‬والجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الكأس‭.‬

وقبل‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬وبعده،‭ ‬كان‭ ‬وراء‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬هذه‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬العارمة‭ ‬المشهودة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬وحتى‭ ‬نهايتها‭.‬

منذ‭ ‬اللحظ‭ ‬الأولى‭ ‬لانطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬كان‭ ‬تشجيع‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مشهودا‭ ‬واتخذ‭ ‬صورا‭ ‬مبهرة‭ ‬جميلة‭.‬

حشد‭ ‬شعبي‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬لتشجيع‭ ‬المنتخب‭.‬

قدم‭ ‬المشجعون‭ ‬البحرينيون‭ ‬نموذجا‭ ‬مشرفا‭ ‬للتشجيع‭ ‬الحماسي‭ ‬الملتزم‭ ‬المحترم‭ ‬بلا‭ ‬أي‭ ‬تجاوزات‭.‬

هذا‭ ‬البركان‭ ‬من‭ ‬الفرح‭ ‬الذي‭ ‬انفجر‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬البحرين‭ ‬وداخل‭ ‬كل‭ ‬بيت‭ ‬بمجرد‭ ‬انطلاق‭ ‬صافرة‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬وإعلان‭ ‬فوز‭ ‬البحرين‭ ‬بالكأس‭.‬

هذه‭ ‬المشاهد‭ ‬الجميلة‭ ‬لكل‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬طافوا‭ ‬الشوارع‭ ‬والميادين‭ ‬يتوشحون‭ ‬بعلم‭ ‬البحرين‭ ‬ويرفعونه‭ ‬عاليا‭ ‬ويهتفون‭ ‬باسم‭ ‬البحرين‭ ‬فخرا‭ ‬واعتزازا‭ ‬بأبنائهم‭ ‬الأبطال‭.‬

هذا‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬العارمة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجرد‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬فرحة‭ ‬بفوز‭ ‬المنتخب‭ ‬كانت‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬حب‭ ‬عارم‭ ‬للبحرين‭.‬

حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬العارمة‭ ‬التي‭ ‬عبر‭ ‬عنها‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬كنت‭ ‬أشبه‭ ‬باستفتاء‭ ‬شعبي‭ ‬على‭ ‬حب‭ ‬البحرين‭ ‬والولاء‭ ‬لها‭.‬

هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬تجسيد‭ ‬مبهر‭ ‬حي‭ ‬لقدرات‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحققوه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وطنية‭ ‬كبرى‭ ‬هو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرهان‭ ‬على‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬رهان‭ ‬فائز‭ ‬حتما‭.‬

هذ‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬العارمة‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬البطولة‭ ‬هي‭ ‬تجسيد‭ ‬لحقيقة‭ ‬أنه‭ ‬بهذه‭ ‬الروح‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬البحرين‭ ‬كل‭ ‬طموحاتها‭ ‬وآمالها‭. ‬هذه‭ ‬الروح‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬أثناء‭ ‬البطولة‭ ‬يجب‭ ‬البناء‭ ‬عليها‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭.‬

في‭ ‬مدرجات‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬رأيت‭ ‬شبابا‭ ‬بحرينيين‭ ‬يرفعون‭ ‬لافتة‭ ‬كبيرة‭ ‬مكتوبا‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬كبيرة‭ ‬يا‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

نعم‭.. ‬البحرين‭ ‬كبيرة‭.. ‬كبيرة‭ ‬بقيادتها‭ ‬وبشعبها‭ ‬وبشبابها‭ ‬وبإصرارها‭ ‬وعزيمتها‭ ‬وبآمالها‭ ‬وطموحاتها‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬حد‭.‬