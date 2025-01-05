عادات يومية قد تكون سبب معاناتك من الصداع النصفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬تاييوان‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬أن‭ ‬الاستخدام‭ ‬المفرط‭ ‬للهاتف‭ ‬كان‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬عادتين‭ ‬مرتبطتين‭ ‬بزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الصداع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تناول‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الدواجن‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تم‭ ‬ربط‭ ‬شرب‭ ‬القهوة‭ ‬وتناول‭ ‬الأسماك‭ ‬الدهنية‭ ‬مثل‭ ‬الماكريل‭ ‬والتونة‭ ‬بتقليل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالصداع‭ ‬النصفي‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬أحدث‭ ‬دليل‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬استخدام‭ ‬الهاتف‭ ‬والصداع‭ ‬النصفي،‭ ‬وهو‭ ‬حالة‭ ‬مؤلمة‭ ‬وطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬نوبات‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬الرأس‭ ‬وحساسية‭ ‬للضوء‭ ‬وإرهاق‭ ‬وغثيان‭. ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬تركية‭ ‬سابقا‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مدة‭ ‬وتكرار‭ ‬نوبات‭ ‬الصداع‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭. ‬وكان‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬أيضا‭ ‬مرتبطا‭ ‬بتدهور‭ ‬جودة‭ ‬النوم‭ ‬والشعور‭ ‬بالنعاس‭ ‬أثناء‭ ‬النهار‭ ‬لدى‭ ‬المصابين‭ ‬بهذه‭ ‬الحالة‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬التوتر،‭ ‬وانخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬والإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الكافيين‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالصداع‭ ‬النصفي،‭ ‬ولذلك‭ ‬ينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬مرضى‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬بتحديد‭ ‬العادات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تثير‭ ‬نوباتهم‭. ‬وتقول‭ ‬بيبا‭ ‬كولتر‭ ‬مديرة‭ ‬جمعية The Migraine Trust: ‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البعض‭ ‬يكون‭ ‬الضوء‭ ‬أو‭ ‬الوهج‭ ‬من‭ ‬الشاشات‭ ‬هو‭ ‬العامل‭ ‬المسبب‭ ‬للنوبات،‭ ‬بينما‭ ‬قد‭ ‬يسهم‭ ‬توتر‭ ‬العضلات‭ ‬في‭ ‬الرقبة‭ ‬والكتفين‭ ‬بسبب‭ ‬التحديق‭ ‬المطول‭ ‬في‭ ‬الشاشة‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬النوبة‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬النوبات‭ ‬تحدث‭ ‬غالبا‭ ‬بعد‭ ‬استخدام‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المفيد‭ ‬تجربة‭ ‬تعديل‭ ‬سطوع‭ ‬الشاشة،‭ ‬أو‭ ‬ضبط‭ ‬حجم‭ ‬النص‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر،‭ ‬أو‭ ‬تقييم‭ ‬وضعية‭ ‬الجسم‭ ‬أثناء‭ ‬استخدام‭ ‬الهاتف،‭ ‬أو‭ ‬مراقبة‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬وقت‭ ‬الشاشة‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬المشاكل‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬أخذ‭ ‬فترات‭ ‬راحة‭ ‬منتظمة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬النوبة‮»‬‭.‬