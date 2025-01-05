Monday, 06 January 2025 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عادات يومية قد تكون سبب معاناتك من الصداع النصفي

1/5/2025 7:06:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلصت‭ ‬إحدى‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصفح‭ ‬الهاتف‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬يوميا‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالصداع‭ ‬النصفي‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬تاييوان‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬أن‭ ‬الاستخدام‭ ‬المفرط‭ ‬للهاتف‭ ‬كان‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬عادتين‭ ‬مرتبطتين‭ ‬بزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الصداع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تناول‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الدواجن‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تم‭ ‬ربط‭ ‬شرب‭ ‬القهوة‭ ‬وتناول‭ ‬الأسماك‭ ‬الدهنية‭ ‬مثل‭ ‬الماكريل‭ ‬والتونة‭ ‬بتقليل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالصداع‭ ‬النصفي‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬أحدث‭ ‬دليل‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬استخدام‭ ‬الهاتف‭ ‬والصداع‭ ‬النصفي،‭ ‬وهو‭ ‬حالة‭ ‬مؤلمة‭ ‬وطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬نوبات‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬الرأس‭ ‬وحساسية‭ ‬للضوء‭ ‬وإرهاق‭ ‬وغثيان‭. ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬تركية‭ ‬سابقا‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مدة‭ ‬وتكرار‭ ‬نوبات‭ ‬الصداع‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭. ‬وكان‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬أيضا‭ ‬مرتبطا‭ ‬بتدهور‭ ‬جودة‭ ‬النوم‭ ‬والشعور‭ ‬بالنعاس‭ ‬أثناء‭ ‬النهار‭ ‬لدى‭ ‬المصابين‭ ‬بهذه‭ ‬الحالة‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬التوتر،‭ ‬وانخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬والإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الكافيين‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالصداع‭ ‬النصفي،‭ ‬ولذلك‭ ‬ينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬مرضى‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬بتحديد‭ ‬العادات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تثير‭ ‬نوباتهم‭. ‬وتقول‭ ‬بيبا‭ ‬كولتر‭ ‬مديرة‭ ‬جمعية The Migraine Trust: ‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البعض‭ ‬يكون‭ ‬الضوء‭ ‬أو‭ ‬الوهج‭ ‬من‭ ‬الشاشات‭ ‬هو‭ ‬العامل‭ ‬المسبب‭ ‬للنوبات،‭ ‬بينما‭ ‬قد‭ ‬يسهم‭ ‬توتر‭ ‬العضلات‭ ‬في‭ ‬الرقبة‭ ‬والكتفين‭ ‬بسبب‭ ‬التحديق‭ ‬المطول‭ ‬في‭ ‬الشاشة‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬النوبة‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬النوبات‭ ‬تحدث‭ ‬غالبا‭ ‬بعد‭ ‬استخدام‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المفيد‭ ‬تجربة‭ ‬تعديل‭ ‬سطوع‭ ‬الشاشة،‭ ‬أو‭ ‬ضبط‭ ‬حجم‭ ‬النص‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر،‭ ‬أو‭ ‬تقييم‭ ‬وضعية‭ ‬الجسم‭ ‬أثناء‭ ‬استخدام‭ ‬الهاتف،‭ ‬أو‭ ‬مراقبة‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬وقت‭ ‬الشاشة‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬المشاكل‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬أخذ‭ ‬فترات‭ ‬راحة‭ ‬منتظمة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬النوبة‮»‬‭.‬

MENAFN05012025000055011008ID1109057060

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث