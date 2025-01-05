السيد عطاف يحل بعاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى

(MENAFN
- APO Group)
بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، مساء اليوم ببانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، في زيارة رسمية.
تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة الرامية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التي تربط بين البلدين وكذا التشاور والتنسيق حول أبرز التحديات المطروحة على الصعيد الإفريقي والسبل الكفيلة بمعالجتها في أفق الاستحقاقات القارية المقبلة.
وخلال هذه الزيارة، من المُنتظر أن يُستقبل السيّد وزير الدولة من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، السيّد فوستان آرشانج تواديرا، لتسليمه رسالةً خطية من لدن أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. كما سيعقد الوزير أحمد عطاف جلسة عمل مع وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى، السيدة سيلفي بايبو تيمون.
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