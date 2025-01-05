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السيد عطاف يحل بعاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى

1/5/2025 3:19:31 PM
(MENAFN- APO Group)


بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، مساء اليوم ببانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، في زيارة رسمية.

تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة الرامية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التي تربط بين البلدين وكذا التشاور والتنسيق حول أبرز التحديات المطروحة على الصعيد الإفريقي والسبل الكفيلة بمعالجتها في أفق الاستحقاقات القارية المقبلة.

وخلال هذه الزيارة، من المُنتظر أن يُستقبل السيّد وزير الدولة من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، السيّد فوستان آرشانج تواديرا، لتسليمه رسالةً خطية من لدن أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. كما سيعقد الوزير أحمد عطاف جلسة عمل مع وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى، السيدة سيلفي بايبو تيمون.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN05012025004934011406ID1109056994

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