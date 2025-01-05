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بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

1/5/2025 3:11:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التهاني والتبريكات لكل من جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، والجمهورية الهيلينية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية بنما، بمناسبة مباشرتهم ولاياتهم كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن اختيار هذه الدول يعكس تقدير المجتمع الدولي لأدوارها الدبلوماسية الفاعلة وجهودها المستمرة في دعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز البرامج التنموية والإنسانية حول العالم.
وشدد السفير القضاة على دعم المملكة الكامل لجهود هذه الدول ومسؤولياتها الدولية خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، بما يسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
كما أعرب السفير القضاة عن تقدير المملكة للجهود الكبيرة التي بذلتها دول الاتحاد السويسري، واليابان، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية الإكوادور، وجمهورية مالطا خلال عضويتهم في المجلس على مدى العامين الماضيين، مشيداً بدورهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين وخدمة القضايا الدولية المختلفة.








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