أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية أشغال محافظة الكرك، اليوم الأحد، مع انجرافات تسببت بإغلاق مؤقت لطريق الكرك- الأغوار الجنوبية في منطقة الرسيس، نتيجة الأحوال الجوية السائدة واشتداد الهطول المطري في المحافظة.



وأكد مدير أشغال الكرك، المهندس رعد السحيمات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم تنظيف الإنجرافات التي أغلقت الطريق، وتأمين حركة السير بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن كوادر المديرية وآلياتها في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة التي قد تنجم عن المنخفض.



ودعا السحيمات المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء المنخفض الجوي، وتجنب الاقتراب من مجاري السيول والأودية حفاظاً على سلامتهم.