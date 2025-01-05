رجب : الجزيرة تمعن بمعاداة الشعب الفلسطيني وتنشر وتزور اخبار كاذبة دون الاكتراث بنتائج ما تقوم به للفلسطينين

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني إن إصرار قناة الجزيرة على نشر أخبار كاذبة ومضللة وتبنيها لخطاب ورواية الخارجين على القانون، والمشاركة الفاعلة في هذه الهجمة المنظمة والمتصاعدة، يؤكد امعانها في عدائهاللشعب الفلسطيني ووحدته وأمنه واستقراره.

جاء تصريح الناطق باسم قوى الامن الفلسطينية تعقيبا على ما نشرته قناة الجزيرة اليوم الأحد ٥-١-٢٠٢٥، حول ادعائها أن الخارجون عن القانون قد استولوا

على سلاح من نوع (R B G) من القوة الأمنية العاملة في مخيم جنين.

وشدد رجب على ان التضخيم الذي تمارسه الجزيرة يعيد للأذهان دورها التدميري الذي لم ينته في قطاع غزة، وفي نشرها لهذا الخبر فهي تستدعي تدخل الاحتلال لاقتحام مخيم جنين لإنقاذ المجموعات الخارجة على القانون، في ظل استمرار مساعيها لنشر الفوضى وضرب أسس السلم الأهلي والأمن المجتمعي.

واكد أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وكما أشرنا في تصريحات سابقة لا تمتلك مثل هذا النوع من السلاح.



كما اكد أن الصورة التي عرضتها الجزيرة لهذا السلاح هي مجرد مجسم مصنع تم استخدامه سابقا من قبل الخارجين على القانون في استعراضات عسكرية.

واشار

الى ان الجزيرة تستخدم وتوظف امكانياتها

الضخمة في مجال الفبركة والدبلجة والمونتاج لإظهار أن هذا السلاح حقيقي دون الاكتراث لمضار ما تقوم بحق الشعب الفلسطيني ككل.