رجب : الجزيرة تمعن بمعاداة الشعب الفلسطيني وتنشر وتزور اخبار كاذبة دون الاكتراث بنتائج ما تقوم به للفلسطينين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني إن إصرار قناة الجزيرة على نشر أخبار كاذبة ومضللة وتبنيها لخطاب ورواية الخارجين على القانون، والمشاركة الفاعلة في هذه الهجمة المنظمة والمتصاعدة، يؤكد امعانها في عدائها
للشعب الفلسطيني ووحدته وأمنه واستقراره.
جاء تصريح الناطق باسم قوى الامن الفلسطينية تعقيبا على ما نشرته قناة الجزيرة اليوم الأحد ٥-١-٢٠٢٥، حول ادعائها أن الخارجون عن القانون قد استولوا
على سلاح من نوع (R B G) من القوة الأمنية العاملة في مخيم جنين.
وشدد رجب على ان التضخيم الذي تمارسه الجزيرة يعيد للأذهان دورها التدميري الذي لم ينته في قطاع غزة، وفي نشرها لهذا الخبر فهي تستدعي تدخل الاحتلال لاقتحام مخيم جنين لإنقاذ المجموعات الخارجة على القانون، في ظل استمرار مساعيها لنشر الفوضى وضرب أسس السلم الأهلي والأمن المجتمعي.
واكد أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وكما أشرنا في تصريحات سابقة لا تمتلك مثل هذا النوع من السلاح.
كما اكد أن الصورة التي عرضتها الجزيرة لهذا السلاح هي مجرد مجسم مصنع تم استخدامه سابقا من قبل الخارجين على القانون في استعراضات عسكرية.
واشار
الى ان الجزيرة تستخدم وتوظف امكانياتها
الضخمة في مجال الفبركة والدبلجة والمونتاج لإظهار أن هذا السلاح حقيقي دون الاكتراث لمضار ما تقوم بحق الشعب الفلسطيني ككل.
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