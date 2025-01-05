الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الثاني ( بترا)- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها، بإذن الله، والدة سمو الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وعبر جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة وعائلة الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.

--(بترا )

ع ط

05/01/2025 22:26:25