الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 كانون الثاني ( بترا)- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها، بإذن الله، والدة سمو الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.
وعبر جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة وعائلة الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.
--(بترا )
ع ط
05/01/2025 22:26:25
MENAFN05012025000117011021ID1109056903
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