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الرئيس التركي: استراتيجيتنا في القضاء على الإرهاب أتت بثمارها

1/5/2025 3:05:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 5 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أن استراتيجية بلاده في القضاء على التنظيمات الإرهابية بمعاقلها آتت ثمارها خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون (شمال شرق).
وقال اردوغان إنه "من خلال الوحدة والتضامن سنحقق بالتأكيد هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب وسيصبح الصراع والعنف وعدم الاستقرار شيئا من الماضي".
وأشار أردوغان إلى أن حكومته تتبع سياسة دقيقة ومحكمة من أجل تحقيق هذا الهدف معربا عن أمله في وصول تركيا إلى أهدافها بسرعة أكبر من خلال القضاء على آفة الإرهاب التي تمثل إحدى العقبات الأخيرة أمام البلاد.
وشدد على أن العمليات البرية والجوية ضد الإرهابيين مستمرة دون انقطاع مضيفا "قمنا بتحييد 40 قياديا لتنظيمات إرهابية في عام 2024 وحده ووصلنا إلى مرحلة جيدة جدا في مكافحة الإرهاب في بلادنا". (النهاية)

ا ع س / م ع ح ع




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