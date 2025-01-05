الرئيس التركي: استراتيجيتنا في القضاء على الإرهاب أتت بثمارها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 5 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أن استراتيجية بلاده في القضاء على التنظيمات الإرهابية بمعاقلها آتت ثمارها خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون (شمال شرق).
وقال اردوغان إنه "من خلال الوحدة والتضامن سنحقق بالتأكيد هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب وسيصبح الصراع والعنف وعدم الاستقرار شيئا من الماضي".
وأشار أردوغان إلى أن حكومته تتبع سياسة دقيقة ومحكمة من أجل تحقيق هذا الهدف معربا عن أمله في وصول تركيا إلى أهدافها بسرعة أكبر من خلال القضاء على آفة الإرهاب التي تمثل إحدى العقبات الأخيرة أمام البلاد.
وشدد على أن العمليات البرية والجوية ضد الإرهابيين مستمرة دون انقطاع مضيفا "قمنا بتحييد 40 قياديا لتنظيمات إرهابية في عام 2024 وحده ووصلنا إلى مرحلة جيدة جدا في مكافحة الإرهاب في بلادنا". (النهاية)
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