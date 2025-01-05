وزير الخارجية التركي يدعو المجتمع الدولي لدعم الإدارة السورية الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 5 - 1 (كونا) -- دعا وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد المجتمع الدولي إلى دعم الإدارة السورية الجديدة مؤكدا دعم أنقرة لها.
وقال فيدان في كلمة خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة (نيغدة) وسط تركيا أن بلاده تسعى لضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة إعمار بنيتها التحتية مبينا أنه "عندما يتعافى الاقتصاد السوري سيعود الملايين من اللاجئين المنتشرين حول العالم إلى وطنهم".
وأضاف أنه "عندما تصبح سوريا أكثر ثراء وأمانا واستقرارا فإن تركيا ومنطقتنا بأكملها ستستفيد من ذلك". (النهاية)
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