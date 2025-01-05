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وزير الخارجية التركي يدعو المجتمع الدولي لدعم الإدارة السورية الجديدة

1/5/2025 3:05:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 5 - 1 (كونا) -- دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد المجتمع الدولي إلى دعم الإدارة السورية الجديدة مؤكدا دعم أنقرة لها.
وقال فيدان في كلمة خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة (نيغدة) وسط تركيا أن بلاده تسعى لضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة إعمار بنيتها التحتية مبينا أنه "عندما يتعافى الاقتصاد السوري سيعود الملايين من اللاجئين المنتشرين حول العالم إلى وطنهم".
وأضاف أنه "عندما تصبح سوريا أكثر ثراء وأمانا واستقرارا فإن تركيا ومنطقتنا بأكملها ستستفيد من ذلك". (النهاية)

ا ع س / ر س



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