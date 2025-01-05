حزب الشعب النمساوي يختار زعيما جديدا بعد استقالة المستشار كارل نيهامر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 5 - 1 (كونا) -- أعلن حزب (الشعب) النمساوي اليوم الاحد اختيار كريستيان ستوكر زعيما جديدا للحزب ليحل محل المستشار كارل نيهامر الذي استقال من منصبه بعد فشل تشكيل الحكومة.
وأكد الأمين العام لحزب (الشعب) النمساوي كريستيان ستوكر في خطاب وجهه للشعب عبر التلفزيون النمساوي استعداد حزبه لبدء محادثات مع حزب (الأحرار) اليميني بقيادة هربرت كيكل بهدف تشكيل حكومة ائتلافية وذلك بعد فشل المفاوضات مع الحزب (الاشتراكي) وحزب (نيوز) الليبرالي.
وأعرب ستوكر عن شكره للمستشار وزعيم حزب الشعب المستقيل كارل نيهامر على خدماته للجمهورية والحزب مشيرا إلى أن الوضع السياسي الحالي يتطلب تشكيل حكومة مستقرة دون إضاعة الوقت في حملات انتخابية جديدة.
وأوضح أن حزب (الشعب) سيشارك بجدية في المحادثات مع حزب (الأحرار) اليميني رغم الانتقادات السابقة التي وجهها حزبه او التي وجهها هو شخصيا إلى زعيم الحزب هربرت كيكل.
وأكد أن الأولوية الآن هي تحقيق الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان المستشار نيهامر التنحي عن منصبه عقب انهيار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما يفتح المجال أمام احتمالية تشكيل ائتلاف جديد بين حزبي (الشعب) و(الأحرار) اليميني.
وأعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في وقت سابق من اليوم عزمه استقبال كيكل غدا الاثنين لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة في بلاده بعد فشل محادثات تشكيل الحكومة بين الحزبين الكبيرين (الشعب) و(الاشتراكي).(النهاية)
ع م ق / م ع ح ع
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