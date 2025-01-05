Sunday, 05 January 2025 10:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الشعب النمساوي يختار زعيما جديدا بعد استقالة المستشار كارل نيهامر

1/5/2025 3:05:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 5 - 1 (كونا) -- أعلن حزب (الشعب) النمساوي اليوم الاحد اختيار كريستيان ستوكر زعيما جديدا للحزب ليحل محل المستشار كارل نيهامر الذي استقال من منصبه بعد فشل تشكيل الحكومة.
وأكد الأمين العام لحزب (الشعب) النمساوي كريستيان ستوكر في خطاب وجهه للشعب عبر التلفزيون النمساوي استعداد حزبه لبدء محادثات مع حزب (الأحرار) اليميني بقيادة هربرت كيكل بهدف تشكيل حكومة ائتلافية وذلك بعد فشل المفاوضات مع الحزب (الاشتراكي) وحزب (نيوز) الليبرالي.
وأعرب ستوكر عن شكره للمستشار وزعيم حزب الشعب المستقيل كارل نيهامر على خدماته للجمهورية والحزب مشيرا إلى أن الوضع السياسي الحالي يتطلب تشكيل حكومة مستقرة دون إضاعة الوقت في حملات انتخابية جديدة.
وأوضح أن حزب (الشعب) سيشارك بجدية في المحادثات مع حزب (الأحرار) اليميني رغم الانتقادات السابقة التي وجهها حزبه او التي وجهها هو شخصيا إلى زعيم الحزب هربرت كيكل.
وأكد أن الأولوية الآن هي تحقيق الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان المستشار نيهامر التنحي عن منصبه عقب انهيار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما يفتح المجال أمام احتمالية تشكيل ائتلاف جديد بين حزبي (الشعب) و(الأحرار) اليميني.
وأعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في وقت سابق من اليوم عزمه استقبال كيكل غدا الاثنين لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة في بلاده بعد فشل محادثات تشكيل الحكومة بين الحزبين الكبيرين (الشعب) و(الاشتراكي).(النهاية)

ع م ق / م ع ح ع




MENAFN05012025000071011013ID1109056860

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث