مهرجان حرفة يستعرض الحرف اليدوية الحائلية بقصر (القشلة)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد الشمري (تحقيق مصور)
الرياض - 5 - 1 (كونا) -- يبرز مهرجان "حرفة" الذي يقام في قصر (القشلة) بمدينة (حائل) الحرف اليدوية التي تشكل إرثا تاريخيا للمدينة التاريخية في المملكة العربية السعودية.
ويشارك في المهرجان الذي تستضيفه المدينة خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري أياد ماهرة في مجالات متعددة مثل حياكة السدو والنجارة والسعفيات إضافة إلى مشاركة رسامين يجيدون الرسم على السجاد.
ولا تعد هذه الحرف مجرد وسيلة للتعبير عن الهوية الثقافية بل تسهم أيضا في تعزيز الاقتصاد المحلي إذ أصبحت مصدر رزق للعديد من الأسر خاصة مع الإقبال الكبير عليها في الأسواق التراثية والمهرجانات. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
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