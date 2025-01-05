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مهرجان حرفة يستعرض الحرف اليدوية الحائلية بقصر (القشلة)

1/5/2025 3:05:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري (تحقيق مصور)
الرياض - 5 - 1 (كونا) -- يبرز مهرجان "حرفة" الذي يقام في قصر (القشلة) بمدينة (حائل) الحرف اليدوية التي تشكل إرثا تاريخيا للمدينة التاريخية في المملكة العربية السعودية.
ويشارك في المهرجان الذي تستضيفه المدينة خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري أياد ماهرة في مجالات متعددة مثل حياكة السدو والنجارة والسعفيات إضافة إلى مشاركة رسامين يجيدون الرسم على السجاد.
ولا تعد هذه الحرف مجرد وسيلة للتعبير عن الهوية الثقافية بل تسهم أيضا في تعزيز الاقتصاد المحلي إذ أصبحت مصدر رزق للعديد من الأسر خاصة مع الإقبال الكبير عليها في الأسواق التراثية والمهرجانات. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




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