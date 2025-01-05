انطلاق فعالية (شراكات وطنية) تزامنا مع يومي (برايل) و(التضامن مع ذوي الإعاقة) بمشاركة 29 جهة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سلمان المطيري (حدث مصور)
الكويت - 5 - 1 (كونا) -- تزامنا مع يومي طريقة (برايل) لذوي الإعاقة البصرية و(التضامن مع ذوي الإعاقة) العالميين أقيمت فعالية (شراكات وطنية ورؤى تنموية مستقبلية) برعاية وزير
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة وبمشاركة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إضافة إلى جهات رسمية وجمعيات نفع عام ومراكز تأهيل وتدريب تعنى بذوي الاعاقات المختلفة.
وتضمنت الفعالية التي أقيمت اليوم الأحد بمركز تنمية المجتمع بمنطقة الزهراء معرضا جانبيا بمشاركة نحو 29 جهة ومؤسسة وفرقا تطوعية إلى جانب 7 فنانين تشكيليين من ذوي الاعاقات المتنوعة بهدف تفعيل دور الدمج والمشاركة المجتمعية وتخلل المعرض استعراض لمحتوى الاجنحة المشاركة من فرق تطوعية لخدمة ذوي الإعاقة وأندية رياضية وتأهيلية خاصة بهم.
وشارك بالمعرض فريق (اكسبو 965) للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين وفريق (الاسناد والانقاذ) وفريق (موبار) الدولي للسيارات الكلاسيكية والقديمة ونادي (الطموح) الرياضي للإعاقات الذهنية والجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار وغيرها من الجهات.(النهاية)
س ل م / ط أ ب
MENAFN05012025000071011013ID1109056858
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