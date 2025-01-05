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انطلاق فعالية (شراكات وطنية) تزامنا مع يومي (برايل) و(التضامن مع ذوي الإعاقة) بمشاركة 29 جهة

1/5/2025 3:05:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري (حدث مصور)
الكويت - 5 - 1 (كونا) -- تزامنا مع يومي طريقة (برايل) لذوي الإعاقة البصرية و(التضامن مع ذوي الإعاقة) العالميين أقيمت فعالية (شراكات وطنية ورؤى تنموية مستقبلية) برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة وبمشاركة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إضافة إلى جهات رسمية وجمعيات نفع عام ومراكز تأهيل وتدريب تعنى بذوي الاعاقات المختلفة.
وتضمنت الفعالية التي أقيمت اليوم الأحد بمركز تنمية المجتمع بمنطقة الزهراء معرضا جانبيا بمشاركة نحو 29 جهة ومؤسسة وفرقا تطوعية إلى جانب 7 فنانين تشكيليين من ذوي الاعاقات المتنوعة بهدف تفعيل دور الدمج والمشاركة المجتمعية وتخلل المعرض استعراض لمحتوى الاجنحة المشاركة من فرق تطوعية لخدمة ذوي الإعاقة وأندية رياضية وتأهيلية خاصة بهم.
وشارك بالمعرض فريق (اكسبو 965) للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين وفريق (الاسناد والانقاذ) وفريق (موبار) الدولي للسيارات الكلاسيكية والقديمة ونادي (الطموح) الرياضي للإعاقات الذهنية والجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار وغيرها من الجهات.(النهاية)

س ل م / ط أ ب




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