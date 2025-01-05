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(التربية): جهود مختلفة أثمرت انخفاض حالات الحرمان باليوم الأول لاختبارات منتصف العام للصف ال12

1/5/2025 3:05:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة التربية أن اختبارات اليوم الأول للصف ال12 في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني شهدت انخفاضا ملحوظا بحالات الحرمان مقارنة بالفترة نفسها للعام الدراسي السابق بفضل جهود الفرق المختصة ووعي المتعلمين وفعالية الإجراءات المطبقة داخل لجان الاختبارات.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد انخفاض حالات الحرمان بالقسم العلمي بمادة الرياضيات إلى نسبة 72 بالمئة بواقع 25 حالة فقط مقارنة بـ90 حالة في الفترة السابقة أما بالقسم الأدبي فقد سجلت مادة اللغة الفرنسية انخفاضا بنسبة 89 بالمئة حيث بلغت حالات الحرمان 7 حالات فقط مقارنة بـ66 حالة في العام الماضي.
وذكرت أن هذه المؤشرات تعكس الجهود المبذولة في توعية المتعلمين والمتعلمات بأهمية الالتزام باللوائح والنظم والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي تؤثر على نزاهة العملية التعليمية كما تعكس في الوقت ذاته جدية الوزارة في تطبيق القانون واتخاذها حزمة من الإجراءات التي تضمن عدالة ونظام سير الامتحانات.
وقالت إن النجاح في الامتحانات لا يعتمد فقط على الجهود الفردية للمتعلمين بل يتطلب أيضا تعاون الأسر والمجتمع التعليمي بأكمله ولذلك تسعى وزارة التربية إلى تعزيز شراكتها مع أولياء الأمور والمعلمين لضمان بيئة تعليمية إيجابية تشجع على التحصيل الدراسي وتعزز من روح المنافسة الشريفة بين الطلاب والطالبات.(النهاية)

م ع ر / ط أ ب




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