(التربية): جهود مختلفة أثمرت انخفاض حالات الحرمان باليوم الأول لاختبارات منتصف العام للصف ال12

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة التربية
أن اختبارات اليوم الأول للصف ال12 في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني شهدت انخفاضا ملحوظا بحالات الحرمان مقارنة بالفترة نفسها للعام الدراسي السابق بفضل جهود الفرق المختصة ووعي المتعلمين وفعالية الإجراءات المطبقة داخل لجان الاختبارات.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد انخفاض حالات الحرمان بالقسم العلمي بمادة الرياضيات إلى نسبة 72 بالمئة بواقع 25 حالة فقط مقارنة بـ90 حالة في الفترة السابقة أما بالقسم الأدبي فقد سجلت مادة اللغة الفرنسية انخفاضا بنسبة 89 بالمئة حيث بلغت حالات الحرمان 7 حالات فقط مقارنة بـ66 حالة في العام الماضي.
وذكرت أن هذه المؤشرات تعكس الجهود المبذولة في توعية المتعلمين والمتعلمات بأهمية الالتزام باللوائح والنظم والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي تؤثر على نزاهة العملية التعليمية كما تعكس في الوقت ذاته جدية الوزارة في تطبيق القانون واتخاذها حزمة من الإجراءات التي تضمن عدالة ونظام سير الامتحانات.
وقالت إن النجاح في الامتحانات لا يعتمد فقط على الجهود الفردية للمتعلمين بل يتطلب أيضا تعاون الأسر والمجتمع التعليمي بأكمله ولذلك تسعى وزارة التربية إلى تعزيز شراكتها مع أولياء الأمور والمعلمين لضمان بيئة تعليمية إيجابية تشجع على التحصيل الدراسي وتعزز من روح المنافسة الشريفة بين الطلاب والطالبات.(النهاية)
م ع ر / ط أ ب
MENAFN05012025000071011013ID1109056857
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