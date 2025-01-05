الدوري الإنجليزي.. المتصدر (ليفربول) يتعادل إيجابيا مع ضيفه (مانشستر يونايتد)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 5 - 1 (كونا) -- تعادل المتصدر نادي (ليفربول) اليوم الاحد مع ضيفه (مانشستر يونايتد) بهدفين لكل منهما في منافسات الجولة ال20 من الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
على ملعب (انفيلد).
وانتهى شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي ونجح اليونايتد بتسجيل هدف السبق الاول بعد سبع دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني عبر المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز غير ان المدافع الهولندي كودي غاكبو عادل النتيجة لليفربول في الدقيقة 59.
وفي الدقيقة ال70 منح المهاجم المصري محمد صلاح فريقه (ليفربول) التقدم بهدف ثان سجله من ركلة جزاء لكن المهاجم العاجي أماد ديالو عدل النتيجة قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بعشر دقائق.
وبهذه النتيجة حافظ (ليفربول) على صدارته للدوري ب 46 نقطة فيما احتل اليونايتد المركز ال13 ب 23 نقطة.
وفي مباراة أخرى أقيمت بوقت سابق اليوم في إطار الجولة ذاتها تعادل إيجابيا (فولهام) مع (ايبسويتش تاون) بهدفين لكل منهما. (النهاية)
م ر ن / م ع ح ع
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